За взятку будут судить антикризисного управляющего





Гражданка являлась антикризисным управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности одного индивидуального предпринимателя и была уполномочена в установленном порядке совершать юридически значимые действия.





Действуя умышленно и из корыстных побуждений, имея умысел на получение взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, и за невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое должна была и могла совершить с использованием своих служебных полномочий, приняла вознаграждение от индивидуального предпринимателя, в отношении которого Минское городское управление Фонда социальной защиты населения подало в экономический суд столицы заявление о признании банкротом. За полученные 1 000 рублей она не должна была предпринимать какие-либо меры по продаже одной из квартир, принадлежавших гражданину, в счет погашения требований кредиторов.





— В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК Республики Беларусь («Получение взятки»), санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, — прокомментировал заместитель прокурора Советского района Дмитрий Клебанов. — Гражданка ранее не судима, имеет высшее образование, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Прокуратурой сделан вывод об обоснованности предъявленного обвинения имеющимися в материалах дела доказательствами.





До вынесения приговора обвиняемая будет содержаться под стражей.



