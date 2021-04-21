Грозит до 10 лет: троих белорусов в Польше задержали за кражи из фур

Троих белорусов в Польше задержали за кражи из фур. Фото: sokolka.policja.gov.pl





Как в лихие 90-е, в Польше произошла серия краж из автопоездов. Троих подозреваемых задержали - все они оказались гражданами Беларуси, пишет kp.by. Добычей воров оказалась одежда, косметика, пищевые добавки, алкоголь и другие товары, которые перевозили фуры. Полицейские смогли вернуть часть похищенного - на сумму свыше 50 тыс. злотых (больше 10 тыс. евро).





Белорусов подозревают в кражах со взломом. Установлено, что злоумышленники срезали брезент на прицепах фур, а затем забирали ценные вещи. За хищение со взломом и повреждение имущества суд может приговорить белорусов к лишению свободы на срок до 10 лет.





В сообщении полиции Сокулки отмечается, что сначала в руки правоохранителей попал 59-летний мужчина, которого задержали с поличным, а в его машине нашли предметы, предназначенные для краж. Именно это авто белоруса использовалось в серии взломов прицепов грузовиков. Еще двоих подозреваемых нашли в одной из квартир в Белостоке - это мужчины в возрасте 41 и 47 лет.



















