Копилка абсурда

Газета « Белорусы и рынок » решила вспомнить, за что задерживали, составляли протоколы, судили белорусов за последние семь месяцев. В одной публикации обо всех абсурдных причинах задержаний не расскажешь. Ниже лишь несколько историй.





За куртку протестного цвета и несанкционированную доставку еды

60 базовых величин штрафа присудили курьеру службы доставки еды menu.by . По версии суда, парень участвовал в митинге. Курьер говорит, что выполнял заказ по доставке, но на остановке его забрал ОМОН. На курьере в день задержания была красная куртка, а в руках большой красный рюкзак для переноски еды.





«Я принял заказ, потом пошел в сторону McDonald's забрать его, спускался в метро, чтобы доставить заказ, пошел в сторону остановки на автобус. Увидел колонну транспорта — сфотографировал. Потом подошли сотрудники милиции или ОМОНа, попросили показать телефон, я показал и был задержан. Во время задержания продукты были со мной», — рассказал в суде курьер.





Что интересно, по данным канала официального представителя МВД Ольги Чемодановой, в тот день, когда был задержан курьер по доставке еды, «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».





За штаны с красными лампасами









«Ни в каком мероприятии я не участвовала. У нас нет уже ничего, там даже людей не было. Это центр города, много камер, я без маски — можно убедиться, что я даже рта не открываю», — сказала на суде девушка.





Она уверена: ее задержали за то, что была в белых штанах с красными лампасами, которые появились в ее гардеробе еще в 2014 году. «Теперь дословно не помню — что-то про влияние цвета штанов на общественно-­политическую обстановку. Я еще удивилась: «Вы серьезно такое в документе пишете?!» — рассказала девушка про протокол, который дал ей на подпись милиционер.





За носки

Минчанке дали 15 суток за бело-красно-белые носки. «Пикетирование в бчб-носках» — так указали в протоколе милиционеры Советского РУВД.





За «неправильную» табличку

Жителя поселка Иваново суд оштрафовал на 40 базовых величин за табличку на собственном доме с названием улицы «Комсомольская» и номером дома: белыми буквами на красном фоне.





В действиях мужчины усмотрели признаки нарушения порядка проведения или организации массовых мероприятий путем вывешивания таблички. Сам «нарушитель» вину не признал и пояснил судье: «Написали, как будто я в 18:50, находясь по месту жительства, вывесил на фасад своего дома для публичного обозрения эту табличку. Но она уже пять лет висела на высоте трех метров».





Получается, по закону можно осудить человека не только за табличку, но и за проведение массового мероприятия, в котором никто не участвовал.





За флаг на балконе (классика)





Из материалов дела: «…с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провела массовое мероприятие – пикетирование», на которое не было получено разрешение Мингорисполкома». Сделала она это «путем размещения на остеклении балкона» БЧБ-флага.





Это, как мы знаем, не единичный случай, когда штрафовали за флаг на балконе. Причем неважно висел ли флаг снаружи или внутри балкона, за стеклом: все равно подобное сейчас считается в Беларуси «одиночным пикетом».





За вещи в окнах по схеме «Б-Ч-Б»

Милиция предъявляла претензии гражданам не только за вывешенный в окне квартиры бело-красно-белый флаг, но и за то, что его напоминает.





В Гродно состоялось судебное заседание по делу о гномике. Согласно обвинению, мужчина провел одиночный пикет, выставив на подоконник своей квартиры игрушку — декоративного гномика с бчб-флагом. Административный процесс был закрыт в связи с истекшим сроком привлечения к административной ответственности.





Жителя Минского района судили за за бчб-жалюзи.





«Это не флаг, это жалюзи, которые я повесил в конце августа у себя в спальне по причине того, что мне нравятся эти цвета, они отражают мое христианское мировоззрение. Белый цвет символизирует святость, которую мы, верующие люди, получаем благодаря пролитой Иисусом Христом на кресте крови за наши грехи», — пояснил оштрафованный отец семерых детей, христианин-­баптист.





Пришли сотрудники милиции и к минчанке, которая повесила на окно новогоднюю гирлянду ее любимых красно-белых цветов. «Разместила ее вертикально, чтобы она не повторяла последовательность бчб-флага», — рассказала женщина. Сотрудники милиции потребовали снять с окна гирлянду. Бело-красно-белые снежинки на окнах тоже не угодили милиционерам.





За снеговика





За Дедов Морозов





В Новополоцке после детского праздника задержали Деда Мороза. Праздник организовали не городские власти, а сами жители города. Сотрудники городского отдела внутренних дел посчитали, что это несанкционированное мероприятие.





В Минске задержали бегунов в костюмах Деда Мороза. Забег проходил без политических лозунгов и флагов. По пути Деды Морозы раздавали детям конфеты. Прислали четыре автобуса силовиков.





За чтение и хранение книг





Еще одного жителя Минска судили за «хранение» книги Змитера Лукашука «Беларуская нацыянальная ідэя». Он купил ее в «Академкниге» в декабре 2020 года, издание забрали в феврале 2021-го, а в марте комиссия обнаружила в ней «признаки проявления экстремизма».





Хотя, по сути, книга — это лишь сборник интервью «Еврорадио» с философами, музыкантами, дипломатами, историками, айтишниками. В книге журналисты и гости передачи пробовали выяснить, есть ли у белорусов национальная идея.





За чаепития в собственных дворах

В Минске судили мужчину, который вышел на прогулку с девятимесячным ребенком в коляске. «Играла рождественская музыка, на некоторое время я задержался послушать, стоял в углу небольшого сквера», — рассказал мужчина.





«Я не могла даже представить, что муж, ушедший с коляской, может не вернуться, а коляску мне привезет чужой человек», — рассказала его супруга. «За участие в массовом мероприятии» суд оштрафовал мужчину.





За музыку

Музыканта Александра Помидорова приговорили к 8 суткам ареста за концерт в одном из дворов Минска.





А на базе отдыха в Смолевичском районе сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта белорусских групп «Разбітае сэрца пацана», «PanskaMoc» и «Ok-Band» — всего 68 человек.





«Когда пришел ОМОН, я решил, что это какой-то розыгрыш. Думаю, вот ребята подготовились. Но потом оказалось, что это не шутка», — сказал на суде Александр Рыбаков, участник группы «Разбітае сэрца пацана», добавив, что их песни «про несчастную любовь», и в словах нет ничего оппозиционного, связанного с несогласием с властью.





Еще один «музыкальный» случай. Студента МГЛУ задержали в фойе университета, где он вместе с другими студентами пел «Марсельезу» на английском языке. Суд приравнял это к участию в несанкционированном массовом мероприятии без соответствующего разрешения Мингорисполкома.





За молитву





В Гродно судили известного в городе сосудистого хирурга. Он выходил на улицу с иконой и крестом и молился за мир в Беларуси. На мужчину составили протокол «за участие в несанкционированной акции».





За пастилу

Штраф в 20 базовых величин получила пенсионерка в Жодино. Суду были представлены фото, на одном из которых женщина держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета. «Да, это так она выражает протест. Зефиркой», – сообщил суду капитан милиции.





За экскурсии

В Барановичах судили стачкомовцев «Беларуськалия», которых задержали на экскурсии на родину Тадеуша Костюшко. В какой-то момент люди развернули бчб-флаг и сфотографировались. В общей сложности задержали 45 человек.





В Минске дали 15 суток экскурсоводу, задержанной вместе с группой. Аттестованный гид, работает как ИП, на ее сайте среди экскурсий по Беларуси есть и направление по историческому центру Минска. Во время задержания у гида был бейдж. Согласно протоколу, экскурсанты принимали участие в несанкционированном мероприятии, на которое Мингорисполком разрешения не выдавал.





За скандинавскую ходьбу

Шестерых витебчанок задержали в пригородном лесу во время занятия скандинавской ходьбой. Двух из них обвинили в незаконном пикетировании с бчб-флагом.





Судья прекратила дело за недоказанностью вины горожанок и извинилась перед ними. Зал встретил это решение аплодисментами. Уникальный случай торжества справедливости! Остается только вопрос: зачем их вообще нужно было задерживать в лесу?