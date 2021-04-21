+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Фотографируют окна, что-то записывают". В Новую Боровую нагрянули силовики

В соцсетях появились снимки больших групп силовиков в Новой Боровой.

"Обычное утро в Новой Боровой, — иронизирует читатель TUT.BY. — Просто ходят, фотографируют. Флагов на окнах давно нет, что нужно — непонятно".

 
В телеграм-канале УВД Миноблисполкома поясняют, что в квартале проходят «профилактические мероприятия в целях поддержания общественного порядка».
 
"В милицию Минской области продолжают поступать жалобы от граждан на нарушения спокойствия со стороны отдельных жителей ЖК «Новая Боровая», — утверждают в милиции. — Мы просим граждан соблюдать общественный порядок, не нарушать законодательство Республики Беларусь, а также уважать права и интересы жителей комплекса, в том числе право на отдых. Мы продолжаем фиксировать нарушения, предусмотренные ст. 24.23 КоАП".
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]