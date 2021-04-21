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Елизавета II отмечает 95-летие - впервые в одиночестве

Впервые день рождения королевы пройдет без официальных торжеств - из-за смерти супруга, герцога Эдинбургского. С 2015 года она является самым возрастным действующим монархом в истории.


Королеве Великобритании Елизавете II в среду, 21 апреля, исполнилось 95 лет. Из-за траура по супругу, принцу Филиппу, она проводит этот день в Виндзорском замке.

"В этом году королева останется в Виндзорском замке в период королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", – отметила королевская пресс-служба в Twitter.

Ожидается, что сегодня соберутся только самые близкие родственники ее величества.

В этом году будет нарушена многолетняя традиция, по которой Букингемский дворец публикует официальное фото монарха в день рождения. Такое решение было принято в знак памяти о принце Филиппе, который не дожил всего два месяца до своего 100-летия.

Елизавету II поздравил в Twitter премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он подчеркнул, что всегда восхищался ею и ее служением.

День рождения ее величества отмечается два раза: в календарную дату 21 апреля и официально во вторую субботу июня. Начало традиции летних празднований положил король Георг II в 1748 году. Он родился в ноябре, и плохая британская погода часто мешала проведению торжеств.

Напомним, Елизавета II – действующий монарх в 15 независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке.

Она – глава Вооруженных сил Великобритании и глава англиканской церкви. Ее величество имеет ряд важных полномочий, в частности, она обладает правом объявить войну, распустить парламент и вносить изменения в законопроекты.

В прошлом году Елизавета II также скромно отпраздновала день рождения из-за пандемии коронавируса и даже отменила традиционный салют в свою честь.
Источник: korrespondent.net
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