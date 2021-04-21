здесь должен был уже стоять крупный ЖК





По словам властей, уже в конце прошлого года, или начале этого они должны были получить ключи от квартир. съездил посмотреть, как продвигается проект, а там — пустое поле, которое еще даже не огородили. Квартиры для медиков в Боровлянах должны были начать строить еще в 2020 году. realt.by съездил посмотреть, как продвигается проект, а там — пустое поле, которое еще даже не огородили.





Еще в мае 2019 года председатель Минского районного исполнительного комитета Иван Крупко сообщил, что в 2020 году в Лесковке Минского района начнут строить жильё для сотрудников республиканского научно-практического центра (РНПЦ) научно-исследовательского института (НИИ) онкологии имени Александрова, а также для сотрудников Минской областной клинической больницы.





Медики разбились на два жилищно-строительных кооператива: «Стриж-11» — для РНПЦ НИИ онкологии имени Александрова, а также «Пентхаус» — для Минской областной клинической больницы.





— В прошлом году был рассмотрен генплан Боровлян. Место для застройки ЖСПК «Стриж-11» и ЖСПК «Пентхаус» определено в Лесковке: глава государства согласовал выделение 9,5 гектаров земли. На этом участке будет построено 1,5 тысячи квартир — а также поликлиника, школа и детский сад, — сообщил в 2019 году председатель Минского районного исполнительного комитета.





Как добавил Иван Крупко, сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Строительство жилья планируют начать в 2020 году и продолжать от 6 до 12 месяцев. Члены жилищных кооперативов получат свои квартиры в 2020—2021 году, пообещал председатель Минского райисполкома.





По началу обещания чиновника даже начали выполнятся. Документацию быстро подготовили и выставили на общественное обсуждение. Презентация проекта состоялась в декабре 2019 года.





На презентации сообщили, что количество квартир решили урезать: с 1,5 тысячи до 811. Новый жилой комплекс позиционировал себя, как «самодостаточный градостроительный ансамбль». Он должен состоять из 7 домов, которые будут обыкновенными мапидовскими «панельками» высотой от 7 до 9 этажей.





«Этот вариант возведения зданий поможет выполнить строительство более экономичным и менее продолжительным по времени», — сообщается в записке.





Здания планировали разместить вдоль проектируемых улиц так, чтобы они создали «квадратом» закрытый двор с благоустроенной зоной отдыха посредине. По проекту, не менее 40% территории должны уйти на детские площадки, зоны отдыха и «зеленые» зоны.





Парковки должны были располагаться вдоль улиц, а также был запланирован отдельный вынесенный плоскостной паркинг на 350 машиномест. Магазинов и других коммерческих и административных помещений на первых этажах всех семи домов не предусмотрено. Только жилые помещения.





В проекте застройки видно, что дома будут располагаться вокруг пустой площадки, которая выделена под детский сад. Однако в пояснении об этом объекте нет ни слова. Внизу плана есть площадка и под поликлинику. О ней в записке тоже ничего нет. И именно эти два пункта вызывали наибольшее количество вопросов у общественности.





Оказалось, что от садика «пока» решили отказаться. Чтобы на него выделили деньги, нужно построить хоть пару домов.





Местные активисты пытались объяснить градостроителям, что в Боровлянах, по генплану и их подсчетам, сейчас не хватает 7 школ, 4 детских садиков и поликлиники, чтобы покрыть потребности населения.





Однако выступления активистов быстро тонули в шуме остального зала, которые просили не поднимать проблему и вообще не задавать вопросы «не по теме». Дело в том, что силы активистов оказались неравными по сравнению с теми, кто одобрял проект и все происходящее. 80% слушателей из зала были медики из ЖСПК «Стриж» и «Пентхаус», которым достанется большая часть квартир из нового ЖК.





По словам начальника управления архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета Романа Воравко, из 811 квартир 650 должны были уйти медикам из ЖСПК. Поэтому на обсуждении они, как никогда, яро защищали администрацию района.





— Зачем вам новые садики? Наши дети уже ходят в эти сады и школы, что и ваши. Тут новых детей не добавится. Почему вы не даете нам построиться и жить счастливо в своих домах, а не в общежитиях. Разве мы не имеем право на квартиру? — доносилось из зала со стороны медицинских работников, и эти слова тонули в бурных овациях.





— В настоящее время в инвестиционный план школа не включена, поэтому ее строительство пока не планируется, — обрубал любые доводы по поводу нехватки садиков и школ со стороны активистов Роман Воравко. — Но у меня есть обращение, которое подписали 1748 человек. Они, как я понимаю, желают здесь построиться и готовы подождать несколько лет тот самый садик или школу.





Зал вновь разрывается от оваций медицинских работников.





Мы съездили посмотреть, как продвигается строительство жилого комплекса для медиков, которому так аплодировали на презентации проекта и ключи от квартир в котором обещал раздать в 2020-2021 году председатель Минского райисполкома.





Однако на месте будущего ЖК все так же пустует поле. Площадка не огорожена, нет никой строительной техники.





Мы постарались узнать, какова судьба домов для ЖСПК медиков, однако в Боровлянском сельсовете нам сказали, что это компетенция Минского райисполкома. В Минском районном исполнительном комитете после непродолжительного «пинг-понга» от специалиста к специалисту перестали отвечать на телефонные звонки.





Радует, что детский сад, которые возводили во время общественного обсуждения, и который должен был располагаться на окраине района для медиков, успешно завершили.