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Айтишники стране больше не нужны? БГУИР сократил набор на популярные ИТ-специальности

БГУИР обнародовал план набора студентов-первокурсников в этом году.

dev.by сравнил его с прошлогодним и увидел, что вуз сократил плановый приём и на бюджетную, и на платную форму обучения. Самым «пострадавшим» оказался факультет компьютерных систем и сетей — основной факультет по подготовке будущих разработчиков.

В этом году БГУИР на первый курс собирается принять 2878 человек — почти на 400 студентов меньше, чем планировалось в прошлом году (-12%). На бюджетную форму обучения приём снизился на 2,1%, на платную — на 17,3%.

Что изменилось

Больше всего упал плановый набор на дневную сокращённую форму обучения (бюджет и платная форма) — в 5,5 раза. В прошлом год вуз собирался принять 160+ человек (по плану), причем даже организовал дополнительный набор. В итоге набрал почти 130 человек. Но в плане приёма на этот год — всего 30 человек.
В этом году вуз отменил приём на вечернюю сокращённую платную форму обучения. В прошлом году БГУИР планировал принять 75 человек, но заявлений было подано в три раза меньше. 

На дневную бюджетную форму обучения БГУИР набирает 1 123 студента. Приём в этом году увеличился на 60+ человек (+6%). А вот платников на дневном отделении будет меньше на 200+ человек (-16%) — 1042 первокурсника (по плану).

ФКСиС  

Ежегодно самый большой набор в БГУИР — на факультет компьютерных систем и сетей. В прошлом году на факультет поступило 600+ человек. Но в этом году БГУИР решил урезать как бюджетные места, так и места для платников. По плану факультет примет только 480 первокурсников (-24%).

Сокращения коснулись трёх из четырёх специальностей. Наибольшие изменения — на одной из самых популярных в БГУИР специальностей  «программное обеспечение информационных технологий» (топ-3 по итогам 2020 года).

В прошлом году абитуриенты подали 600+ заявлений (бюджет и платная форма) на 210 выделенных мест по данной специальности. На этот год БГУИР, судя по плану, решил урезать общее количество выделенных мест почти в два раза. Плановый приём на бюджет сократился с 85 до 60 мест, на платную форму — со 125 до 60 мест.

Плановый набор ещё по двум специальностям ФКСиС также сократился.

Так, количество мест для желающих учиться по специальности «информатика и технологии программирования» уменьшилось со 180 до 150. Причём если на бюджет приём остался таким же, как и в плане в  прошлом году (65 мест), то для платников число мест сократилось почти в 1,5 раза — со 115 до 85. В прошлом году на 115 мест было подано 100 заявлений. 

Также со 180 до 150 снизилось количество мест по специальности «вычислительные машины, системы и сети». 

Мы спросили у руководства БГУИР, с чем связаны такие корректировки. И получили короткий ответ. «При формировании плана приёма в БГУИР учитывается сложившийся на протяжении последних лет конкурс на специальности и формы получения образования».

Один из преподавателей в БГУИР кратко рассказал dev.by о некоторых причинах сокращения набора на ФКСиС.

— Студентов-первокурсников на «программное обеспечение информационных технологий» объективно набрали слишком много. О том, что два потока — это перебор, говорили ещё в прошлом году, как только у них начались занятия. Что касается платников, то, например, по специальности «вычислительные машины, системы и сети» набор сократили из-за низких проходных баллов в прошлом году.  По этой специальности мы примерно вернулись к плановому набору 2016 года.

ФКСиС называют одним из самых протестных факультетов БГУИР. Студенты и преподаватели факультета нередко попадали в новости о протестах, задержаниях, арестах, судах.

Больше 5 месяцев в СИЗО сидит преподавательница БГУИР, ассистент кафедры ПОИТ Ольга Филатченкова. Её обвиняют в координации протестов. 

В конце октября прошлого года декан ФКСиС Марина Лукашевич отказалась подписывать приказ об отчислении студентов своего факультета и написала заявление по собственному желанию.

Бывший студент четвертого курса ФКСиС Игорь Демидко уехал из Беларуси из-за угрозы уголовного преследования.

Бывший студент третьего курса ФКСиС Артём Винокуров получил три года «химии» за призывы к забастовке по время занятий в вузе.

В конце марта этого года студенты ФКСиС вывесили большой бчб-флаг в 4-м корпусе вуза.

Где ещё сокращения?

Изменения затронули в этом году не только ФКСиС, но и другие факультеты. Правда, корректировки не настолько значительны. 

Факультет информационных технологий и управления сократил количество мест для платников (на 30), которые будут поступать на специальность «автоматизированные системы обработки информации» и «искусственный интеллект».

На инженерно-экономическом факультете также стало на 30 мест меньше, чем в прошлом году для платников, которые будут поступать на специальность «информационные системы и технологии (в экономике)».

Но по некоторым специальностям плановый набор в этом году, наоборот, увеличился по сравнению с прошлым годом.

По специальности «медицинская электроника» (факультет компьютерного проектирования) набор на бюджет вырос с 20 до 40 человек.

В этом году будет открыт набор на бюджет и платную форму обучения по специальностям «квантовые информационные системы» и «радиоэлектронные системы» (факультет радиотехники и электроники). В прошлом году вуз набирал студентов для обучения по этим специальностям только по сокращённой форме.

Факультет инфокоммуникаций увеличил с 30 до 45 число бюджетных мест по специальности «защита информации в телекоммуникациях». Также будет открыт набор на бюджет и платную форму для обучения специальности «инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций)».
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