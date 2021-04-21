А за большие, четырехдневные, выходные придется потом еще отработать.





1 мая в 2021 году попадает на субботу, а 9 мая – на воскресенье. Пасха по православному календарю, которая в этом году празднуется 2 мая, также по традиции будет отмечаться в воскресенье, пишет telegraf.by





Большие выходные в этом году придутся на 8-11 мая, поскольку именно 9 мая будет Радуница. Однако понедельник 10 мая придется отработать в субботу 15 мая.





Всего в мае будет 11 выходных — 1 и 2, 8 -11, 16, 22 и 23, 29 и 30.