Создано устройство, засекающее микронаушники у студентов на экзаменах

Речь идет о технологии "У.М.", которая способна уловить сигнал индукционной петли микронаушника и транслировать его для преподавателя.





По словам Рублева, его устройство можно применять на экзаменах, олимпиадах, зачетах, курсах, оно не требует безотрывного слежения за собой и эффективнее рамок металлодетектора, поскольку те реагируют только на крупные металлические предметы, а изымаемые с их помощью мобильные телефоны не требуется носить с собой для корректной работы микронаушника.





Он добавил, что использование глушителей для борьбы с подсказками на экзаменах, нужно согласовывать с Минцифры, и глушители подавляют не все типы сигнала.



