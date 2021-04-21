+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Создано устройство, засекающее микронаушники у студентов на экзаменах

Устройство, способное засечь использование микронаушников на экзаменах, создал резидент бизнес-инкубатора Новосибирского государственного технического университета Денис Рублев. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Речь идет о технологии "У.М.", которая способна уловить сигнал индукционной петли микронаушника и транслировать его для преподавателя.

По словам Рублева, его устройство можно применять на экзаменах, олимпиадах, зачетах, курсах, оно не требует безотрывного слежения за собой и эффективнее рамок металлодетектора, поскольку те реагируют только на крупные металлические предметы, а изымаемые с их помощью мобильные телефоны не требуется носить с собой для корректной работы микронаушника.

Он добавил, что использование глушителей для борьбы с подсказками на экзаменах, нужно согласовывать с Минцифры, и глушители подавляют не все типы сигнала.

Главным преимуществом изобретения Рублев назвал то, что оно позволяет не просто заглушить сигнал, а узнать, кто именно использует микронаушник, и доказать это, поскольку устройство с помощью встроенной нейросети распознает слова, сказанные в микронаушник, и озвучивает их через динамик, пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]