Газовые и дровяные печи крематория в западном индийском штате Гуджарат во время пандемии работали без перерывов так долго, что металлические части начали плавиться. "Мы круглосуточно работаем на 100%, чтобы кремировать тела вовремя", - заявил руководитель фонда по управлению крематорием в городе Сурат Камлеш Сейлор.





При этом уже несколько крупных городов сообщают о гораздо большем количестве кремаций и захоронений за сутки, чем следует из официальных списков умерших. Это происходит на фоне нехватки медикаментов и больниц Индии, уточняет RTVi.





К примеру в Сурате, втором по величине городе штата Гуджарат, два крематория кремируют в сутки 100 тел умерших в результате инфекции COVID-19, а по официальной статистике в городе от коронавируса умирает всего около 25 человек в сутки.





В крематории Ашвиникумар в Сурате сообщили, что количество кремируемых тел там утроилось за последние недели. И такого количество трупов не было даже во время вспышки бубонной чумы в 1994 году и после наводнения в 2006 году.





В крематории Рамнатх Гела в Сурате ранее кремировали по 20 тел в день, а теперь - более 80 тел в сутки.





На прошлой неделе газета Sandesh, выходящая в штате Гуджарат, подсчитала, что за день из местной больницы было вывезено 63 тела умерших от коронавируса, а в ее официальных документах числилось только 20 скончавшихся.





По данным Al Jazeera, ежедневные случаи COVID-19 в Индии несколько снизились 20 апреля, но, по-прежнему, шестой день подряд остаются выше отметки 200 000. За последние сутки число инфицированных увеличилось до 259 170. По данным Минздрава страны, количество смертей за сутки выросло до рекордных 1761.





Индия стоит на втором месте среди стран наиболее подверженных инфекции коронавируса (более 15 млн 320 тысяч зараженных).





Официально от коронавируса в Индии скончались чуть более 180 000 человек, 15 000 из них - в апреле, хотя некоторые считают, что реальное число может быть гораздо выше.









В настоящее время в Индии циркулирует новый штамм коронавируса - В1617. Пока эксперты только устанавливают, является ли новый штамм более заразным или смертоносным по сравнению с первоначальным генетическим вариантом нового коронавируса, а также то, насколько хорошо от него защищают вакцины.





19 апреля в Индии был поставлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - почти на 274 тыс. В министерстве здравоохранения и благосостояния семьи Индии подчеркнули, что уже шестой день подряд фиксируются антирекорды по числу выявляемых случаев заражения. Количество летальных исходов, связанных с инфекцией, за последние 24 часа возросло на 1 619 и составило 178 769.





Все это происходит несмотря на действующие ограничения: в Индии приостановлена работа ресторанов, торговых центров и спортзалов, введено предельное число людей на свадьбах и похоронах.



