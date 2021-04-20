Как реформировать суды?

Каждый день судят: в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и других городах. И обвиняемые, их друзья, близкие уверены: судят необъективно, незаконно, несправедливо. В чем причина? Может быть, суды неправильные или судьи — не те?

Хотели, как лучше

Давно это было, в начале 90-х. Период демократического подъема страны. Парламент — Верховный Совет Республики Беларусь — тогда бурлил и реализовывал все новые инициативы. Назрела необходимость реформировать «советские» суды и органы, обеспечивающие их деятельность (органы милиции, следствия, прокуратуру, спецслужбы). Специалистов в этой сфере было немного.





В то время я работал преподавателем на Высших курсах КГБ. Как молодой кандидат юридических наук «устроился» туда после безуспешных попыток занять аттестованную должность в Высшей школе милиции (позднее — Академии МВД). Это гарантировало получение более высокой зарплаты по сравнению с должностью младшего научного сотрудника в Академии наук.





Комиссия по законодательству Верховного Совета 12-го созыва тогда занималась подготовкой предложений по реформированию судов и других правоохранительных органов. Председатель комиссии Дмитрий Булахов, в прошлом — следователь милиции из Могилева, пригласил для выполнения этой ответственной работы профессора БГУ Изабеллу Мартинович, профессора Академии МВД Сергея Борико, кандидата юридических наук, начальника управления Генпрокуратуры Виктора Каменкова и меня.





С поставленной задачей наша группа справилась успешно. В короткие сроки подготовили проект Концепции судебно-правовой реформы, который несколько раз обсуждался и дорабатывался. После прохождения парламентской процедуры указанная Концепция была принята 23 апреля 1992 г.





Главными целями судебно-правовой реформы провозглашались: 1) создание правовой системы, способной обеспечить функционирование правового государства; 2) утверждение самостоятельности и независимости судебной власти как основного гаранта прав и свобод граждан; 3) воплощение в законодательстве демократических принципов организации и деятельности правоохранительных органов. Реализация возлагалась на комиссии по законодательству и по вопросам национальной безопасности, обороны и борьбы с преступностью.





Нас — разработчиков Концепции — вместе с Д.Булаховым представили к почетному званию «Заслуженный юрист Республики Беларусь». Я оказался самым молодым среди «заслуженных юристов» (в 36 лет). В это время также защитил докторскую диссертацию по судебной тематике. По всей видимости, данные обстоятельства сыграли роль при избрании меня в состав Конституционного суда.

Что предлагалось в Концепции?

Основой для преобразования судебной системы должна была стать децентрализованная система общих судов, а именно: мировые (участковые) суды — межрайонные (окружные) суды — областные (апелляционные) суды — Верховный суд.





Мировые суды предназначались для рассмотрения относительно простых категорий дел с целью разгрузки основного звена судов. Там должны были работать молодые судьи.





Межрайонные (окружные) суды образовывались в судебных округах, на которые должна была делиться территория страны. Это делалось для выведения судов из под влияния местных властей, выравнивания по численности базовых судов, а также для развития их специализации. Допускалось создание суда с участием присяжных заседателей, если обвиняемый не признавал себя виновным.





Позднее стало очевидно, что руководство Верховного суда, да и других органов власти, не желают вводить окружной принцип построения судов, как и учреждать суд с участием присяжных. Для создания мировых судов также требовались дополнительные расходы. Поэтому все эти идеи были отвергнуты с самого начала.





В Концепции содержались предложения относительно Конституционного суда и его роли в судебной системе. В частности, определялась его компетенция, включая толкование положений Конституции. Правом обращения в Конституционный суд наделялся широкий круг субъектов, в том числе граждане, если их права и свободы нарушались каким-либо нормативным правовым актом.





Немало предложений в Концепции высказывалось по поводу реформирования правоохранительных органов. В частности, предлагалось создать в качестве самостоятельного ведомства Следственный комитет и упразднить следственные аппараты в прокуратуре, МВД и КГБ. Комитет госбезопасности предлагалось преобразовать в Службу национальной безопасности с упразднением функции политического сыска.





Каких-то сроков проведения реформы не указывалось. Это привело к отложению намеченных преобразований и их забвению.

Нужна новая реформа судов

С той далекой поры я занимаюсь изучением организации судов в зарубежных странах, пытаюсь найти оптимальную модель. В настоящее время сформулировал ее в виде новой редакции Концепции судебно-правовой реформы. Она была одобрена Центральным комитетом БСДП (Грамада) и издана в виде брошюры. Желающие могут ознакомиться по следующей ссылке.





В чем суть новой редакции Концепции? Она построена на тех же принципах, что и Концепция 1992 г. При этом основным звеном судебной системы является межрайонный (окружной) суд, который распространяет свое действие на 2-3 района. Его состав будет 9 — 12 судей с определенной специализацией. При необходимости может создаваться суд с участием присяжных заседателей. На территории округа могут образовываться мировые (участковые) судьи для рассмотрения относительных простых категорий дел.





Самое главное — всех судей предлагается избирать по рекомендации Всебелорусского совета судей из числа прошедших отбор и подготовку кандидатов. Председателей судов будут избирать сами судьи с необходимой ротацией.





Новыми судьями могут стать юристы со стажем работы, которые не скомпрометировали себя в последние годы. Им предстоит нелегкая работа, в том числе по разбору дел, оставленных нынешними судьями. Кроме судов, придется реформировать и все правоохранительные органы (органы внутренних дел, следствия, прокуратуры, спецслужбы, учреждения так называемой пенитенциарной системы). Основой для преобразований должно послужить новое законодательство, которое надо успеть подготовить и принять.



