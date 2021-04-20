ЕМА установила взаимосвязь между применением вакцины Johnson & Johnson и тромбозами
Европейский регулятор — Агентство лекарственных средств (EMA) — признал, что образование тромбов следует включить в число побочных эффектов вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.
EMA вело проверку вакцины Johnson & Johnson с 9 апреля. Заключение экспертов: тромбоз следует отнести к «очень редким побочным эффектам» вакцины.
Агентство рассмотрело случаи тромбоза у восьми американцев, привившихся вакциной J&J и один летальный случай, пишет officelife.media.
Эксперты ЕМА согласились с тем, что рассмотренные случаи тромбоза очень похожи на те, которые зафиксированы после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Риск возникновения тромбоза оценен как «очень низкий». Тем не менее о нем следует информировать вакцинирующихся, которые «должны знать о симптомах, чтобы получить немедленную медицинскую помощь» и избежать осложнений.
Ранее сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson однокомпонентная, ее эффективность оценена американским регулятором FDA в 66,1%.
21:31 20/04/2021
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