



EMA вело проверку вакцины Johnson & Johnson с 9 апреля. Заключение экспертов: тромбоз следует отнести к «очень редким побочным эффектам» вакцины.





Агентство рассмотрело случаи тромбоза у восьми американцев, привившихся вакциной J&J и один летальный случай, пишет officelife.media.





Эксперты ЕМА согласились с тем, что рассмотренные случаи тромбоза очень похожи на те, которые зафиксированы после вакцинации препаратом AstraZeneca.





Риск возникновения тромбоза оценен как «очень низкий». Тем не менее о нем следует информировать вакцинирующихся, которые «должны знать о симптомах, чтобы получить немедленную медицинскую помощь» и избежать осложнений.





Ранее сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson однокомпонентная, ее эффективность оценена американским регулятором FDA в 66,1%.