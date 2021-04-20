Супруги из Барановичей по указанию мошенников оформили 6 кредитов





Собеседник сообщил женщине, что с ее счета пытаются списать денежные средства вероятно из-за утечки данных по вине недобросовестных работников банка. Женщина передала телефон своему супругу.





В ходе разговора мужчину убедили в том, пишет zarya.by, что он и его жена должны оформить на свое имя кредиты, полученные деньги зачислить на свой счет и сообщить реквизиты банковской карты.





Выполняя указания собеседника, супруги оформили 6 кредитов, перевели деньги на свой счет и сообщили реквизиты банковской карты к нему, после чего у них похитили более 23 тысяч рублей.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



