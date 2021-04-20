В Брагине бывшую начальницу отдела райисполкома посадили на пять лет за взятки и превышение полномочий
В Брагине осудили начальницу отдела образования, спорта и туризма Брагинского райисполкома за превышение служебных полномочий и получение взятки. Районный суд приговорил экс-чиновницу к пяти годам лишения свободы.
Как сообщает Генеральная прокуратура, пишут Сильные новости, бывшая начальница с августа 2018 года по май 2020 года неоднократно давала незаконные указания руководителям учреждений образования собирать деньги, которые они и подчинённые работники потом получали в качестве премий из фонда заработной платы. Всего женщина завладела не менее 4,2 тысячами рублей.
Также в августе 2019 года экс-начальница взяла взятку в тысячу рублей за заключение контракта от директора одной из школ района.
Женщину признали виновной в превышении служебных полномочий и получении взятки и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф в размере 500 базовых величин, с неё в пользу государства взыскали деньги, полученные в качестве взятки.
На суде обвиняемая свою вину не признала.
20:40 20/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение