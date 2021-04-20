



Как сообщает Генеральная прокуратура, пишут Сильные новости, бывшая начальница с августа 2018 года по май 2020 года неоднократно давала незаконные указания руководителям учреждений образования собирать деньги, которые они и подчинённые работники потом получали в качестве премий из фонда заработной платы. Всего женщина завладела не менее 4,2 тысячами рублей.





Также в августе 2019 года экс-начальница взяла взятку в тысячу рублей за заключение контракта от директора одной из школ района.





Женщину признали виновной в превышении служебных полномочий и получении взятки и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также она должна будет выплатить штраф в размере 500 базовых величин, с неё в пользу государства взыскали деньги, полученные в качестве взятки.





На суде обвиняемая свою вину не признала.