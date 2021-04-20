Оскар-2021 пройдет в новом формате

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Церемония вручения кинопремии Оскар-2021, которая состоится 25 апреля, пройдет в нетрадиционном формате, пишет korrespondent.net. Мероприятие будет похоже на фильм, а актеры сыграют сами себя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сопродюсера кинопремии Стивена Содерберга.





В связи с пандемией коронавируса, гости сдадут тест на COVID-19 и будут в защитных масках, которые можно будет снять только под прицелами камер.





Церемония состоится на железнодорожной станции Art Deco Union в Лос-Анджелесе. Объявление победителей пройдет в виде представления.





Выступления лауреатов будут без временных ограничений. Среди ведущих 93 церемонии награждения Оскара популярные актеры - Брэд Питт, Харрисон Форд, Холли Берри.





Оскар-2021 пройдет в виде маскарада и с 90-минутным концертом пяти номинантов в категории Оригинальная песня. Видеоролик ранее записали на крыше нового Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе и в Исландии. Все это будет транслироваться онлайн в 225 странах мира.





Напомним, ранее объявили список номинантов на Оскар-2021. Лидером в десяти номинациях стала картина Дэвида Финчера Манк.