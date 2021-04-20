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Привез телевизор и машину дров: Леонид Якубович приехал к 86-летней бабушке в белорусскую деревню

Для ведущего «Поля чудес» испекли необычный каравай.

Леонид Якубович приехал к 86-летней бабушке в белорусскую деревню. Фото: dzr.by

Известный российский телеведущий Леонид Якубович побывал в белорусской деревне Мироны - это в Дзержинском районе Минской области, пишет kp.by. Праздник устроили на всю деревню.

А поводом визита шоумена стало письмо правнучки Зинаиды Александровны Колодник, к которой и приехал ведущий «Поля чудес». Девочка Кира написала Якубовичу о своей 86-летней прабабушке, его поклоннице, и попросила подарить пенсионерке новый телевизор, чтобы та могла смотреть свою любимую передачу.

Девочка Кира рассказала Якубовичу о своей прабабушке. Фото: dzr.by

Якубович пообещал оправдать название шоу и исполнить желания телезрителей из трех взятых наугад писем, пишет районная газета. Одно из писем, которое вытянул Якубович, было от белорусской школьницы Киры.

Зинаида Александровна, конечно, очень обрадовалась дорогому гостю и его подаркам - ведь ее старый телевизор уже сломался. Кроме современной «плазмы» телеведущий подарил пенсионерке еще и машину дров. А педагоги и учащиеся местного учебно-педагогического комплекса испекли для Леонида Якубовича каравай «Ад усяго сэрца!»

Для Якубовича испекли каравай. Фото: dzr.by


 
Источник: Павел Мицкевич
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