Леонид Якубович приехал к 86-летней бабушке в белорусскую деревню. Фото: dzr.by





Известный российский телеведущий Леонид Якубович побывал в белорусской деревне Мироны - это в Дзержинском районе Минской области, пишет kp.by. Праздник устроили на всю деревню.





А поводом визита шоумена стало письмо правнучки Зинаиды Александровны Колодник, к которой и приехал ведущий «Поля чудес». Девочка Кира написала Якубовичу о своей 86-летней прабабушке, его поклоннице, и попросила подарить пенсионерке новый телевизор, чтобы та могла смотреть свою любимую передачу.





Девочка Кира рассказала Якубовичу о своей прабабушке. Фото: dzr.by





Якубович пообещал оправдать название шоу и исполнить желания телезрителей из трех взятых наугад писем, пишет районная газета. Одно из писем, которое вытянул Якубович, было от белорусской школьницы Киры.





Зинаида Александровна, конечно, очень обрадовалась дорогому гостю и его подаркам - ведь ее старый телевизор уже сломался. Кроме современной «плазмы» телеведущий подарил пенсионерке еще и машину дров. А педагоги и учащиеся местного учебно-педагогического комплекса испекли для Леонида Якубовича каравай «Ад усяго сэрца!»





Для Якубовича испекли каравай. Фото: dzr.by







