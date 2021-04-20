Доктор Мясников объяснил влияние даты рождения на здоровье

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Специалист со ссылкой на данные Колумбийского университета в США отметил, что изучение медицинских карт около 1,5 миллиона человек в конце XX века позволило определить, пишет Лента.Ру, что в те или иные месяцы рождения люди часто получают одинаковые заболевания.





«Оказалось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто в феврале — больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов», — сообщил доктор. По словам Мясникова, рожденные в марте склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.





У людей с днем рождения в апреле чаще встречалась стенокардия, а у майских — низкий вес при рождении. У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезней мочевыводящих путей, а в августе — к астме.





Доктор уверен, что эти предрасположенности не связаны с генетикой людей. «Это статистический факт», — пояснил врач. При этом он констатировал, что допускает связь этих заболеваний с тем, в какой период рос человек в первые шесть месяцев жизни.