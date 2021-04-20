Митинг в Минске 16 августа / Еврорадио





“Теперь в случае если вас изобьют ОМОНом, то все травмы полученные не считаются страховыми”, — жалуются читатели телеграм-канала “Эканоміка па-беларуску”.





“Сами спровоцировали”





Еврорадио изучило страховые правила некоторых белорусских компаний. Оказалось, пункт о “массовых беспорядках” появился в договорах задолго до выборов 2020 года. В страховой компании “Таск” нам рассказали, что не оплатили бы “избиение ОМОНом” ещё в 2016 году.





Мирный митинг на проспекте Победителей в Минске 16 августа 2020 года / Еврорадио





— Человек, совершая преступление — например, попытку ограбить банк, — получил ранение от сотрудников милиции. Мы считаем, что это не совсем верно — покрывать ущерб в случае преднамеренных действий. Решение принимается не на основании выводов страховщика. Мы запрашиваем документы компетентных органов, в которых дана оценка действиям человека, получившего травму, — рассказали Еврорадио в компании.





В правилах компании, например, указано, что не являются страховыми случаями “травмы и увечья, полученные от неправомерных действий третьих лиц, если компетентными органами установлено, что человек спровоцировал” третьи лица на эти действия.





У компании есть представительства во всех областных центрах, но в минской дирекции не помнят случаев, когда белорусы вступали бы в спор со страховщиками и отказывались принимать эти правила. Не спорили клиенты и в 2020-м.





“Алкоголики здесь?” — “Здесь!”





В “Белгосстрахе” правила добровольного страхования от травм “Экспресс” тоже были приняты до последней избирательной кампании — ещё в 2018 году. В перечне нестраховых случаев также отдельно отмечаются травмы, полученные во время массовых беспорядков, а также в результате “совершения застрахованным лицом умышленных противоправных действий, признанных таковыми органами дознания, предварительного следствия, судом”.





Кроме участников массовых беспорядков, не положена страховая выплата и тем, кто получил травмы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также тем, кто управлял транспортным средством в состоянии опьянения или без прав.





Летом и осенью, чтобы сбить протестные настроения, госпропаганда начала представлять митингующих маргиналами. Так о них рассказывал, например, Александр Лукашенко: “Обкуренные. Пьяных много. С наркотиками. Ужас”. Тогда на массовых шествиях стала популярной шуточная кричалка:





— Алкоголики здесь?





— Здесь!





— Наркоманы здесь?





— Здесь!





— Проститутки?





— Тоже здесь!





И так далее.





Теперь протестующие снова попали в один ряд с наркоманами и алкоголиками. Это судьба!





А как в других странах?





Массовые беспорядки почти всегда оборачиваются катастрофой для страховщиков со всего мира. Люди, которые получили травмы “в результате совершения незаконных действий”, могут получить отказ в выплате страховки и вне Беларуси. Но добиться этого страховым компаниям значительно сложнее, чем у нас.





Акция солидарности после убийства Джорджа Флойда в США / BBC





Сабрина Корлетт, профессор Центра реформ медицинского страхования Джорджтаунского университета, рассказывает профильному американскому изданию KHN, что у страховщиков есть механизм, который позволяет им сделать определённые случаи нестраховыми. Например, в полисе может быть указано, что страховка не покрывает расходы на лечение травм, полученных в результате “определённых опасных действий”. Типа прыжка с парашютом.





Но право гражданина на мирный протест никто не оспаривает. А то, что протест был “немирным” и “опасным”, ещё нужно доказать.





“Страховщики могут посчитать протест “незаконным бунтом” и отказать в медицинской страховке, если он перерастает в насилие”, — добавляет Корлетт. Но есть нюанс: исключение должно быть частью договора страхования изначально. Его нельзя “вписать” в правила после того, как клиент компании обратился с иском.





Если в США дело дойдёт до суда со страховщиками, оно будет посвящено тому, что судья будет вникать в детали формулировок. Решение будет зависеть от нюансов: как полиция определяла протест? В чём заключалось участие человека в акции протеста? В чём разница между “беспорядками” и “протестом”? Собирался ли держатель страховки, получивший травму, участвовать в акции протеста? Собирался ли он принимать участие именно в мирном протесте, который “вышел из-под контроля”?





У граждан Беларуси за последние месяцы накопился богатый (и в основном безрезультатный) опыт доказывания, что они не участвовали в незаконных мероприятиях. Время от времени этого не получается сделать даже у журналистов, которые освещали протестные акции. Но страховщики — не первые в списке тех, кому это нужно доказать.





Но даже если выплат в пользу потерпевших протестующих удалось избежать, страховщикам практически всегда приходится платить за “разбитые витрины”. Протест, во время которого единственная витрина разбита милицейской дубинкой, — это белорусское ноу-хау. В других странах во время массовых протестов часто страдают магазины и автомобили. Представить это как нестраховой случай весьма затруднительно.





Так всё-таки “с народом”?





Итак, во всём мире страховщикам приходится прилагать немалые усилия, чтобы избежать выплат в пользу пострадавших протестующих. Даже если протесты были далеко не такими мирными, как после последних президентских выборов в Беларуси. А белорусские страховщики трактуют как “умышленный риск”, а не как несчастный случай даже травмы во время протестов, на которых чьё-либо имущество практически не получает повреждений.





Помните многотысячные марши в августе и в сентябре? Их участники не разбили ни одной витрины. И тем не менее, если бы кто-нибудь из них получил травму, обвинительное решение суда стало бы основанием для признания случая нестраховым. Кто тут “с народом”, а кто нет — решайте сами.