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"Этой весной что-то сломалось и желающих примерить корону "Мисс Беларусь" оказалось шокирующе мало"

На отборочные туры конкурса «Мисс Беларусь» в Бресте и Новополоцке пришло всего по одной участнице. В чем дело?

на первом плане депутат Мария Василевич

"Эти, на первый взгляд, совершенно незначительные новости отражают действительно важное явление — для молодежи стали неприемлемы любые (пусть даже весьма косвенные) формы взаимодействия с режимом, — объясняет телеграм-канал Кукловод и овца. — Начнем с того, что этот конкурс красоты всегда был безумно популярен, в прошлые годы на отборочные туры по всей стране записывались сотни девушек.

Оно и понятно, участие в «Мисс Беларусь» было отличным способом потешить свое самолюбие, набрать подписчиков в Инстаграм, а при удачном стечении обстоятельств попасть в чарующий мир шоу-бизнеса.

Да и чего греха таить, часть девушек отправлялась на «Мисс Беларусь» в поисках состоятельного спонсора. Короче говоря, мотивации для участия — вагон и маленькая тележка.

Однако этой весной что-то сломалось и желающих примерить корону «Мисс Беларусь» оказалось шокирующе мало. Сломалось, очевидно, отношение молодых белорусок к любой около режимной движухе. Это раньше на участии в конкурсе можно было набрать популярность в соцсетях, сейчас же есть риск, что отпишутся даже родители".

Телеграм-канал не исключает, что не последнюю роль сыграл фильм «Золотое дно», в котором рассказали о том, что конкурс «Мисс Беларусь» — это прямая дорога в сауны многочисленных резиденций.
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