J:Морс попал в черный список? Отменили концерты группы на Гродненщине
В Гродненской области отменили три концерта группы J:Морс, которые были запланированы на май.
Как пишет в Facebook ее лидер Владимир Пугач, на нескольких площадках возникли "технические причины", на одной — "вспышка коронавируса".
"Везде промоутеры — частные компании, — отмечает Пугач. — Понимаем, что у них и выбора, скорее всего, не было. Спасибо, что попробовали".
Лидер группы J:Морс пишет, что "не без приключений", но концерты в поддержку нового альбома в Минске и Могилеве состоялись: "Что дальше — пока не знаем".
Летом 2020-го Владимир Пугач поддержал мирные протесты в Беларуси, вошел в Координационный совет, его впоследствии вызывали на допрос. "Будем пробовать и дальше при первой же возможности играть для вас, — пишет он. — Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня".
Источник: euroradio.fm
16:57 20/04/2021
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