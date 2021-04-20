+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

J:Морс попал в черный список? Отменили концерты группы на Гродненщине

В Гродненской области отменили три концерта группы J:Морс, которые были запланированы на май.

Как пишет в Facebook ее лидер Владимир Пугач, на нескольких площадках возникли "технические причины", на одной — "вспышка коронавируса".

"Везде промоутеры — частные компании, — отмечает Пугач. — Понимаем, что у них и выбора, скорее всего, не было. Спасибо, что попробовали".

Лидер группы J:Морс пишет, что "не без приключений", но концерты в поддержку нового альбома в Минске и Могилеве состоялись: "Что дальше — пока не знаем".



Летом 2020-го Владимир Пугач поддержал мирные протесты в Беларуси, вошел в Координационный совет, его впоследствии вызывали на допрос. "Будем пробовать и дальше при первой же возможности играть для вас, — пишет он. — Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня".
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]