J:Морс попал в черный список? Отменили концерты группы на Гродненщине

Как пишет в Facebook ее лидер Владимир Пугач, на нескольких площадках возникли "технические причины", на одной — "вспышка коронавируса".





"Везде промоутеры — частные компании, — отмечает Пугач. — Понимаем, что у них и выбора, скорее всего, не было. Спасибо, что попробовали".





Лидер группы J:Морс пишет, что "не без приключений", но концерты в поддержку нового альбома в Минске и Могилеве состоялись: "Что дальше — пока не знаем".













Летом 2020-го Владимир Пугач поддержал мирные протесты в Беларуси, вошел в Координационный совет, его впоследствии вызывали на допрос. "Будем пробовать и дальше при первой же возможности играть для вас, — пишет он. — Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня".