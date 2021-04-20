Фест задумывали шестидневным, даты значились такие: с 29 июня по 4 июля, передает tut.by





Идея провести такой проект возникла у авторов в период закрытых границ. Они хотели, чтобы белорусы сами организовали на фестивальной площадке быт и досуг, а местом сбора планировали назначить аэродром под Щучином, что в двухстах километрах от столицы. Свой выбор организаторы раньше объясняли так:





— Щучинский аэродром и его окрестности — богатое свободными пространствами место, где в разных зонах можно разместить палаточные лагеря, зоны активации и фудкорт, а также самолеты и вертолеты малой авиации, которыми можно будет воспользоваться на фестивале.





Однако, по словам организаторов, власти Щучина «отказались от своего согласования и считают невозможным проведение такого типа проекта на своей территории в данное время».





Сейчас создатели проекта ищут для фестиваля новое место и новые даты. Мы, конечно, можем пожелать им только удачи, но что-то подсказывает, что при этой власти провести фестиваль не удастся.



