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Власти в панике от любого скопления людей в любом месте: запретили палаточный фестиваль "Раса" под Щучином

Белорусы планировали провести под Щучином палаточный фестиваль «Раса», который организаторы называют белорусским аналогом известного американского фестиваля в пустыне Невады.

Фест задумывали шестидневным, даты значились такие: с 29 июня по 4 июля, передает tut.by

Идея провести такой проект возникла у авторов в период закрытых границ. Они хотели, чтобы белорусы сами организовали на фестивальной площадке быт и досуг, а местом сбора планировали назначить аэродром под Щучином, что в двухстах километрах от столицы. Свой выбор организаторы раньше объясняли так:

— Щучинский аэродром и его окрестности — богатое свободными пространствами место, где в разных зонах можно разместить палаточные лагеря, зоны активации и фудкорт, а также самолеты и вертолеты малой авиации, которыми можно будет воспользоваться на фестивале.

Однако, по словам организаторов, власти Щучина «отказались от своего согласования и считают невозможным проведение такого типа проекта на своей территории в данное время».

Сейчас создатели проекта ищут для фестиваля новое место и новые даты. Мы, конечно, можем пожелать им только удачи, но что-то подсказывает, что при этой власти провести фестиваль не удастся.
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