



Напомним, 2 марта суд Московского района приговорил Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы по делу о «ноль промилле». Прокуратура сочла такое решение слишком мягким — и подала протест. Защита Катерины Борисевич по-прежнему считает, что она невиновна, и настаивает на оправдании, сообщает TUT.BY





Рассмотрение апелляции продлилось порядка 50 минут. Судебная коллегия огласила решение: оставить приговор Катерине Борисевич — полгода лишения свободы — в силе. Это значит, что уже меньше чем через месяц журналистка сможет оказаться дома.





— Про довольство или недовольство результатом рассуждать сложно, — сказал после суда один из адвокатов журналистки. — Думаю, мы с Катериной лично переговорим на следующей неделе, и тогда предпримем какие-то действия. Возможно, уже когда будет на свободе, потому что не так уж много времени осталось, слава богу. Как минимум, мы рады, что апелляционный протест прокурора не удовлетворен.





Под стражей Катерина Борисевич находится уже 152 дня. До этого ни разу в жизни Катя не привлекалась к административной ответственности, не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества).





Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.