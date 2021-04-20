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Минчанам приходят "уведомления" об ошибках в жировках за март

Мингорисполком уверяет, что это фейк.

Жителям Московского района столицы в почтовые ящики стали приходить «уведомления» с просьбой не оплачивать жилищно-коммунальные услуги за март из-за ошибок в начислениях. Телеграм-канал «Минск.Официально» просит не верить таким листовкам.

Вместе с сообщение телеграм-канал Мингорисполкома опубликовал и само «уведомление», которое кто-то раскидывает по почтовым ящикам. Вот что там написано: 

«В извещениях об уплате коммунальных услуг за март 2021 года была предоставлена лживая информация, что вызывает сомнение в подлинности документа и указанных в нем сумм и реквизитов. Просьба не оплачивать полученный счет до выяснения достоверных данных в ЖЭС».


Листовки фейковые, сообщает Мингорисполком.

"Ни РСЦ, ни ЖЭУ таких листовок не рассылали, и никаких ошибок в начислениях нет. В то же время, поверив недостоверной информации, некоторые жители уже обращаются в РСЦ за перерасчетом", — рассказал первый замглавы администрации Московского района Минска Александр Ермолович.

По его словам, все начисления верны.
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