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"Отъезд оказался внеплановым"

Оштрафованной на астрономическую сумму за "политические портреты" в окнах многодетной матери Инне Добротвор пришлось выехать в Польшу.

"Отъезд оказался внеплановым"
Помните многодетную семью из Минска, которую оштрафовали на 200 базовых величин за портреты Виктора Бабарико, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и изображение герба "Пагоня" в окнах? 

Инну Добротвор судили сразу по трем протоколам по части 3 статьи 24.23 КоАП: якобы путем вывешивания снимков она устраивала пикет. В итоге судья суда Заводского района Минска Елена Некрасова присудила женщине 200 базовых величин штрафа – а это 5800 рублей.

Минский городской суд 19 апреля сократил размер штрафа. Присужденного матери пятерых детей из Минска Инне Добротвор. На суде ее интересы представлял супруг Илья Добротвор.

Безнадежное дело – обжаловать политические решения судов в стране, в которой «иногда не до законов». Но Добротворы решились на такой отчаянный шаг. Почему?

- Обжаловали для того, чтобы власти не говорили, что люди согласны с приговорами. Даже сокращение штрафа на 50 базовых кажется маленькой, неожиданной победой. По закону, у нас есть смягчающие обстоятельства, однако Заводской суд не учел и назначил максимальное наказание. Даже для белорусских судов это много, - рассказывает Илья Добротвор.

Для многодетной семьи, в которой оба родителя работают журналистами-фрилансерами, 200 базовых величин, или 5800 белорусских рублей, - это астрономическая сумма.

- И 150 базовых в нашем социальном государстве - это чертовски много. Штрафы соответствуют уровню доходов американцев, но мы же вроде пока не штат США, - саркастически замечает Добротвор.

Его жена Инна Добротвор после судебного решения временно выехала в Польшу – в надежде найти достойную работу.

- Отъезд был внеплановым, она планировала уехать позже. Однако та травля, которую устроило моей семье МВД, вынудило её эвакуироваться. Хочется отметить поддержку людей. Именно в солидарности наша сила, и я многим белорусам благодарен за помощь, - отметил Илья Добротвор.

После 9 августа 2020 года супругов Добротвор оштрафовали более чем на 6 000 рублей, а «если суммировать все задержания, в том числе на несколько часов, получится около двух недель общего срока». 

- Нас начали преследовать, так как мы постоянно снимали акции протеста, которые проходили с августа. Как известно, свидетелей у нас не любят, - резюмировал Илья Добротвор.
"Белорусский партизан"
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