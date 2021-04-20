Первый такой контейнер установили в поликлинике №40 в июле 2018 года. С апреля 2021 года к ней добавилось еще 15 поликлиник.





Вот полный список:





№1: ул. Сухая, 6





№3: ул. Воронянского, 13/2





№8: ул. Никифорова, 3





№9: ул. Щербакова, 1





№13: ул. Ломоносова, 3





№15: ул. Розы Люксембург, 112





№17: ул. Герасименко, 49





№19: просп. Независимости, 119





№22: ул. Ташкентская, 5





№23: просп. Рокоссовского, 134





№30: ул. Кольцова, 53/2





№31: ул. Бурдейного, 4





№33: ул. Сурганова, 45/4





№34: ул. Кульман, 22





№37: ул. Янки Лучины, 28





№40: ул. Люцинская, 3









Сбором, удалением и обезвреживанием будет заниматься специально выбранная компания. Лекарственные отходы являются неопасными либо относятся к третьему или четвертому классу опасности в зависимости от вида отходов.





Их захоронение возможно только на полигонах ТКО при условии их количества не более 15% в составе отходов. Исключение составляют лекарства для химиотерапии, применяемые при лечении онкологических заболеваний, которые относятся к более высокому классу опасности.