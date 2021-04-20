



Его признали виновным во взяточничестве и повторном взяточничестве в особо крупном размере за договоры на услуги без конкурса. Было подсчитано, что взяток за девять лет он получил более 250 тысяч рублей.





Дело Микуцевича рассматривал суд Первомайского района Минска. ИП, который давал взятку, получил "домашнюю химию".





О задержании Андрей Микуцевича стало известно весной 2020-го.



