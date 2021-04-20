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Прокурор запросил 12 лет колонии для 25-летнего инженера БНТУ Тихона Осипова

Парня обвиняют сразу по трем статьям УК, в том числе в "покушении на убийство военных"

Прокурор запросил 12 лет колонии для 25-летнего инженера БНТУ Тихона Осипова
В Минском городском суде 20 апреля проходят судебные прения по уголовному делу против 25-летнего инженера БНТУ Тихона Осипова. Его обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса: покушения на убийство военных (ч. 1 ст. 14 и 362), участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293), заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 400), пишет spring96.org

По версии обвинения, в ночь с 10 на 11 августа молодой человек, якобы участвуя в акциях протеста, наехал на BMW на пятерых военнослужащих, после чего утопил свой автомобиль в водоеме и заявил в милицию об угоне. 

Вину Осипов признал только по ч. 1 ст. 400 УК (заведомо ложном доносе), по вторым статьям — полностью не признал. На суде он говорил, что у него не было намерения на убийство, он тогда сильно испугался, увидев как силовики разбивают машины и вытаскивают оттуда водителей, поэтому он и уехал, случайно зацепив военных. 

По словам парня, пока он ехал, силовики разбили ему заднее правое стекло, сотрудник слева направлял оружие в сторону его автомобиля, тогда он пригнулся и уже не контролировал дорожную ситуацию, но слышал, как по машине со всех сторон бьют дубинками.

При этом, гособвинитель Антон Тюменцев уверен, что вина Тихона полностью доказана и просит суд наказать парня 12(!) годами колонии в условиях усиленного режима. По ч. 2 ст. 293 УК — 4 года, ч. 1 ст. 400 — 1 год, ч. 1 ст. 14 и ст. 362 — 11 лет, суммарно — 12 лет лишения свободы. Также с Тихона просят взыскать судебные издержки в сумме 2670 рублей. 

Моральный ущерб потерпевшим военнослужащим в общей сумме 1300 рублей он возместил до суда.

Дело рассматривается под председательством судьи Дмитрия Цыкало.
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