Мингорсуд рассмотрит сегодня апелляцию на "слишком мягкий" приговор Катерине Борисевич
Минский городской суд сегодня, 20 апреля, рассмотрит апелляцию на приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич. Прокуратура посчитала приговор райсуда "слишком мягким" и опротестовала его.
Рассмотрение апелляции начнется в 14.00, сообщает TUT.BY.
На заседание слушателей не пустят, поскольку процесс был объявлен закрытым. Однако есть шанс попасть на оглашении приговора.
2 марта суд Московского района Минска приговорил Катерину Борисевич к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей), а врача Больницы скорой медицинской помощи Артёма Сорокина — к 2 годам колонии с отсрочкой наказания на год.
Их признали виновными в "разглашении медицинской тайны, повлекшей тяжкие последствия".
Журналистку и врача наказали за опубликованную статью, посвященную гибели Романа Бондаренко — минчанина, который вышел во дворы на Площади Перемен, чтобы помешать неизвестным срезать бело-красно-белые ленточки, и был до смерти избит.
В статье говорилось, что при поступлении в больницу в его крови было 0 промилле. До этого Александр Лукашенко и СК заявили, что Бондаренко был пьян.
Правозащитники признали Борисевич и Сорокина политзаключёнными.
11:36 20/04/2021
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