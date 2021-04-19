Чиновники в Молодечно готовятся к массовым беспорядкам?

В одном из магазинов Молодечно местные жители заметили инструкцию того, как следует вести себя во время массовых беспорядков. Причины появления такой инструкции не объясняются.





Как пишет «Рэгіянальная газета», там советуют «избегать мест массового скопления людей. Если по ходу движения вы встречаете толпу, измените направление движения, старайтесь обойти место сбора».





Жителям рекомендуют минимизировать свои перемещения в тёмное время суток и заранее планировать свой маршрут передвижения по городу, изучив на карте «места массовых беспорядков».





«Если есть пересечение с вашим маршрутом движения, скорректируйте свой маршрут», — советуют в магазине.





Также в инструкции рекомендуют предупреждать близких о своих передвижениях, иметь при себе документы и максимально заряженный мобильник.









Приговоры за протесты

Между тем в Молодечно продолжают выносить приговоры по уголовным делам за протесты 2020 года. Так, 29 сентября Владислав Евстигнеев получил три года исправительной колонии, а Павел Песков – 3,3 года исправительной колонии. Их признали виновными в сопротивлении омоновцев во время стычки на цепи солидарности 19 июня.





31 марта Дмитрию Коробейнику, Григорию Солодовникову, Сергею Сидоровичу и Элине Корытько присудили по одному году и шести месяцам «химии» с направлением. Анна Задорская и Игорь Сидорович должны будут заплатить штрафы.





21 ноября шесть молодечненцев перекрыли проезжую часть на несколько минут. Они держали плакат с надписью «Пока в стране беззаконие, сопротивление — наш долг».