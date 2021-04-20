Инфекционист Минздрава о COVID: Тяжелых больных действительно много

Как заявил в интервью белорусскому телевидению Юрий Горбич, уже сейчас видно, что тяжелых больных стало больше, несмотря на то, что в стране началась вакцинация.





"Создается ощущение, что их (тяжелых пациентов - Прим.ред) много. Собственно, как и говорил министр, их действительно много", - прокомментировал инфекционист.

При этом ситуация отличается от региона к региону. Наибольшее количество заболеваний по-прежнему фиксируется в Минске, что связано с большой плотностью населения.

Также есть значительный рост заболеваемости в Гомельской области. Остальные регионы более-менее идут равномерно.





Давая прогноз на будущее инфекционист отметил, что в ближайшие две недели станет понятно, по оптимистичному или пессимистичному сценарию будет развиваться ситуация.





«Вполне может быть, что будет очень высокий всплеск», - заявил Юрий Горбич, хотя не исключил, что заболеваемость останется на нынешнем пологом холме, к которого и сползет на плато».





При этом серьезное влияние на ситуацию будет оказывать количество вакцинируемых. А вакцинация пока в стране идет очень медленно.