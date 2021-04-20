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Инфекционист Минздрава о COVID: Тяжелых больных действительно много

Инфекционист Минздрава Юрий Горбич заявил, что уже в течение ближайших двух недель станет ясно, как будет проходить в Беларуси третья волна пандемии коронавируса.

Как заявил в интервью белорусскому телевидению Юрий Горбич, уже сейчас видно, что тяжелых больных стало больше, несмотря на то, что в стране началась вакцинация. 

"Создается ощущение, что их (тяжелых пациентов - Прим.ред) много. Собственно, как и говорил министр, их действительно много", - прокомментировал инфекционист.

При этом ситуация отличается от региона к региону. Наибольшее количество заболеваний по-прежнему фиксируется в Минске, что связано с большой плотностью населения. 

Также есть значительный рост заболеваемости в Гомельской области. Остальные регионы более-менее идут равномерно.

Давая прогноз на будущее инфекционист отметил, что в ближайшие две недели станет понятно, по оптимистичному или пессимистичному сценарию будет развиваться ситуация.

«Вполне может быть, что будет очень высокий всплеск», - заявил Юрий Горбич, хотя не исключил, что заболеваемость останется на нынешнем пологом холме, к которого и сползет на плато».

При этом серьезное влияние на ситуацию будет оказывать количество вакцинируемых. А вакцинация пока в стране идет очень медленно.
Источник: ej.by
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