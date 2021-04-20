«Заговор» против Лукашенко. Причины и версии произошедшего

Ситуацию с «заговором» против Лукашенко и задержанием «заговорщиков» анализирует Belarus Security Blog. На взгляд его экспертов, в данном случае речь идет не о пропагандистской конструкции: ситуация представляется гораздо серьезнее.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси якобы были перехвачены группы, ставившие себе целью физическую ликвидацию правителя и его близких. Среди прочего, с этой целью осуществлявшие накопление оружия. Руководили этой активностью председатель старейшей политической организации страны Партии БНФ Григорий Костусев, известный литературовед и политический обозреватель Александр Федута и американский адвокат беларуского происхождения Юрий Зенкович. Последние двое были задержаны в Москве российской ФСБ по запросу КГБ Беларуси и переданы беларуским властям. В обход процедуры экстрадиции.





Помимо экстраординарности самой ситуации (военные путчи планирую все же не каждый день), есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание для понимания реальной подоплеки произошедшего.

Так, за один день было оглашено четыре версии того, что случилось:

— провокация беларуского КГБ, который сам смоделировал «заговор» и вовлек в него ничего не подозревавших задержанных (это ожидаемая версия со стороны противников беларуского режима);





— версия российской ФСБ заключается в том, что была предотвращена попытка военного переворота в Беларуси, к которой каким-то неоглашаемым образом причастны США и Польша. В Москву Федута и Зенкович прибыли для встречи с некими беларуским генералами. Именно армейские подразделения должны были стать ударной силой воображаемого путча;





— версия беларуской госпропаганды заключается в заговоре с целью вооруженного захвата власти, но непонятно при помощи кого;





— версия А. Лукашенко, который обвинил руководство и спецслужбы США в подготовке покушения на себя[i]. Но при этом беларуская пропаганда приводит якобы переписку Зенковича, из которого следует, что власти США к этому отношения не имеют. Более того, если узнают – то лет на 30 упекут в тюрьму.





Из материалов ФСБ России можно сделать вывод, что задержанные считали себя политическими лидерами военного «заговора» (переговоры в Москве с «беларускими генералами»). При этом обратим внимание, что на представленной российской спецслужбой видеозаписи лица собеседников А. Федуты и Ю. Зенковича заретушированы. С учетом того, что у беларусов Федуты и Зенковича могли быть возможности удостовериться в статусе (воинском звании и должности) своих «соратников» по «заговору», высока вероятность, что по ту сторону стола были реальные старшие/высшие офицеры беларуской армии. Возникает вопрос: являются ли эти офицеры добросовестными заговорщиками, либо же их привлекли в качестве фейковых заговорщиков, либо же они были своевременно выявлены и перевербованы КГБ. В любом случае, полезно будет отслеживать ближайшие несколько месяцев перемещения в военной верхушке Беларуси. При этом отсутствие таких перемещений тоже станет важным знаком.





Вне зависимости от того, имел место заговор в реальности или же речь идет о провокации, возникает вопрос: почему именно сейчас было принято решение о задержании фигурантов дела (а, например, не непосредственно перед мятежом, чтобы вскрыть всю сеть нелояльности), пишет thinktanks.by

Представляется, что есть три причины произошедшего.

Во-первых, видеозапись ФСБ России, на которой А. Федута излагает схему вероятного переворота, свидетельствует не только о том, что он был полностью уверен в статусе своих собеседников и в возможности реализации этой схемы[ii]. В ней нет России. При этом очевидно, что подобные радикальные политические перемены в Беларуси не могут игнорировать российский фактор. И они имеют шансы на успех только в том случае, если либо поддержаны Москвой (пускай и негласно), либо есть уверенность в российском нейтралитете/невмешательстве в происходящее. И первое, и второе – политические решения высшего уровня. А это означает, что на предоставленном российской спецслужбой видео — лишь итоговая встреча (часть встречи) предполагаемых исполнителей с предполагаемыми политическими лидерами «переворота». Которой должны были предшествовать встречи с российскими контактами. Причем настолько серьезного уровня, что после них можно было приступить к планированию практической части мероприятия. Без российской поддержки/нейтралитета любой переворот в Беларуси был бы самоубийством для его инициаторов. А. Федута не мог этого не понимать, излагая свой план. А это значит, что он был уверен не только в том, что общается с беларускими офицерами высокого ранга, но и в российском невмешательстве в ситуацию.





Следовательно, часть российской властной верхушки настолько хочет видеть Беларусь без Лукашенко, что готова поддержать даже военный переворот. Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что история раскрытого «заговора» была быстро удалена из российского информационного поля. И не стала продвигаться российской пропагандой как очередной коварный план Запада.





Именно российские контакты задержанных стали основной причиной того, почему беларуский режим вынужден был прекратить оперативную игру в «путч»: игра рисковала стать реальностью после вмешательства в нее влиятельных людей из Кремля.





Во-вторых, Азербайджан и Казахстан. Эти страны в течение десятилетий вкладывались (в том числе и в финансовом плане) в создание лоббистской сети на Западе. И достигли серьезного прогресса в этом. Визит А. Лукашенко в Баку и последовавшие за этим переговоры с Нурсултаном Назарбаевым среди прочих тем могли касаться и возможности азербайджанского и казахстанского посредничества в нормализации отношений беларуского режима с Западом. Естественно, на условиях А. Лукашенко. Очевидно, ничего хорошего по этой части ни Алиев, ни Назарбаев не сообщили.





Третье вытекает из второго. На фоне обострения российско-американских отношений, в Минске было принято решение продемонстрировать общность врагов. Отсюда абсурдные обвинения в подготовке американскими властями убийства А. Лукашенко. А заодно и намекнуть Кремлю: «Не хотите говорить в Беларуси с Лукашенко, будете говорить с Байденом». Раньше Запад пугали Путиным в Беларуси, если он не пойдет навстречу Лукашенко. И срабатывало же.





Именно тем, что информация стала обнародоваться беларуской стороной без предварительной подготовки и координации с российской, объясняется наличие четырех версий события.





Несмотря на внешнюю замороженность ситуации в Беларуси, политическая динамика остается высокой, хотя и скрытой от общества. На кону формат политического будущего А. Лукашенко. Вероятно, некоторые выводы на сей счет можно будет сделать после предстоящей встречи Путин-Лукашенко.



