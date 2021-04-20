"Беларусь - самая опасная страна для журналистов в Европе"

"После спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий", - указывается в докладе организации. По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца 2020 года были задержаны или арестованы, многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.





После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, с августа по декабрь 2020 года доступ к интернету в Беларуси был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.





В январе 2021 года глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Жанна Кавелие отметила в интервью DW, что считает Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе. Ужесточение преследования независимых СМИ она связывает с общим усилением давления на гражданское общество, наблюдающимся в Беларуси с начала протестов против фальсификаций на выборах президента.



