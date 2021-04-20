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ВОЗ: Пандемию COVID-19 удастся взять под контроль в течение ближайших месяцев

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что уже в ближайшем будущем получится сдерживать пандемию коронавирусной инфекции

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил на брифинге руководитель ВОЗ.

В то же время он выразил обеспокоенность "тревожными темпами" распространения COVID-19 среди людей от 25 до 59 лет во всем мире.

При этом ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов отметила рост числа заражений COVID-19 среди тех возрастных групп, у которых раньше не наблюдались высокие показатели. 
По ее словам, в некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Причиной этому, отметила она, стали "социальные контакты", пишет interfax.by



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