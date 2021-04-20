"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил на брифинге руководитель ВОЗ.





В то же время он выразил обеспокоенность "тревожными темпами" распространения COVID-19 среди людей от 25 до 59 лет во всем мире.





При этом ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов отметила рост числа заражений COVID-19 среди тех возрастных групп, у которых раньше не наблюдались высокие показатели.