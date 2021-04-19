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Родственники членов инициативной группы Тихановской в Гомеле обратились к послам зарубежных стран. Получен первый ответ

Родственники членов инициативной группы Тихановской, над которыми идут суды в Гомеле, пригласили на предстоящие процессы послов зарубежных стран.

Фото "Гомельскай вясны"
 
Соответствующие письма они отправили дипломатам из Польши, Великобритании, Украины, Италии, Латвии, Германии, Франции и Литвы.

Родные политзаключенных надеются, что это хоть как-то поможет попасть процесс, официально объявленный «открытым», но на деле это далеко не так.
Они рассчитывают, что гособвинение и судьи начнут вести себя более объективно.

В настоящий момент на заседания пускают лишь представителей госСМИ и по одному родственнику от каждой семьи.

Активистам и правозащитникам запрещают съемку даже в коридорах. Каждый процесс сопровождается патрулированием омоновцев и гаишников.

Документ-обращение к дипломатам публикует «Гомельская вясна».

В нём в том числе говорится, что к политзаключённым применялось физическое и психологическое насилие. Родные надеются, что Дмитрий Ивашков, Юрий Власов, Александр Шабалин и Татьяна Каневская подробно расскажут об этом во время дачи показаний.

Напомним, подсудимые являлись членами команды Светланы Тихановской. Им вменяют сразу две «уголовки»: ч. 2 ст. 293 («Участие в массовых беспорядках») и 292 («Захват зданий»). Кроме ого, Власова обвиняют ещё и по ч. 1 ст. 369 УК РБ («Публичное оскорбление представителя власти»), пишет gomel.today
Следующие заседания по делу «о захвате зданий в Гомеле» состоятся в суде Железнодорожного района 19, 20, 21, 26, 27 апреля и 3 мая. Начало в 10 утра. Судит политзаключенных Алексей Хлыщенков.

На приглашение ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Беларуси господин Эйнарс Семанис. Дипломат благодарит за предоставленную информацию по судебным процессам политзаключенных и сообщает, что в связи с рекомендациями ВОЗ по профилактике борьбы с ковидом не сможет явиться в суд.

При этом посол отметил, что Латвия неоднократно и на самом высоком уровне подтверждала поддержку стремлениям белорусов жить в свободном и демократическом обществе.

— Позвольте еще раз подчеркнуть, что Латвия солидарна с народом Беларуси, который борется за свои права, свободу и демократию, — сказано в ответе.
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