Фото "Гомельскай вясны"

Соответствующие письма они отправили дипломатам из Польши, Великобритании, Украины, Италии, Латвии, Германии, Франции и Литвы.





Родные политзаключенных надеются, что это хоть как-то поможет попасть процесс, официально объявленный «открытым», но на деле это далеко не так.

Они рассчитывают, что гособвинение и судьи начнут вести себя более объективно.





В настоящий момент на заседания пускают лишь представителей госСМИ и по одному родственнику от каждой семьи.





Активистам и правозащитникам запрещают съемку даже в коридорах. Каждый процесс сопровождается патрулированием омоновцев и гаишников.









В нём в том числе говорится, что к политзаключённым применялось физическое и психологическое насилие. Родные надеются, что Дмитрий Ивашков, Юрий Власов, Александр Шабалин и Татьяна Каневская подробно расскажут об этом во время дачи показаний.





Напомним, подсудимые являлись членами команды Светланы Тихановской. Им вменяют сразу две «уголовки»: ч. 2 ст. 293 («Участие в массовых беспорядках») и 292 («Захват зданий»). Кроме ого, Власова обвиняют ещё и по ч. 1 ст. 369 УК РБ («Публичное оскорбление представителя власти»), пишет gomel.today

Следующие заседания по делу «о захвате зданий в Гомеле» состоятся в суде Железнодорожного района 19, 20, 21, 26, 27 апреля и 3 мая. Начало в 10 утра. Судит политзаключенных Алексей Хлыщенков.





На приглашение ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Беларуси господин Эйнарс Семанис. Дипломат благодарит за предоставленную информацию по судебным процессам политзаключенных и сообщает, что в связи с рекомендациями ВОЗ по профилактике борьбы с ковидом не сможет явиться в суд.





При этом посол отметил, что Латвия неоднократно и на самом высоком уровне подтверждала поддержку стремлениям белорусов жить в свободном и демократическом обществе.





— Позвольте еще раз подчеркнуть, что Латвия солидарна с народом Беларуси, который борется за свои права, свободу и демократию, — сказано в ответе.



