Главреду газеты Intex-press вынесли предупреждение за интервью с Тихановской
Главному редактору газеты Intex-press Владимиру Янукевичу вынесли прокурорское предупреждение за интервью с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Об этом сообщили в понедельник в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ)
"Директор ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич получил предупреждение Барановичской межрайонной прокуратуры за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской", - говорится в сообщении.
Интервью с Тихановской вышло в Intex-press 14 апреля. В тот же день главреда издания вызвали в прокуратуру. 15 апреля Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк зачитал Янукевичу вынесенное ему предупреждение.
В предупреждении указывается, что газета опубликовала интервью со скрывающейся от уголовного преследования Тихановской, в отношении которой возбужден ряд дел за совершение действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси и выступающей в том числе от имени Координационного Совета, "являющегося экстремистским формированием".
"К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области", — приводит БАЖ слова главреда Intex-press.
08:23 20/04/2021
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