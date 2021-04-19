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Торговый центр на месте Червенского рынка введут ранее запланированного

Телеканал СТВ в вечерних новостях 19 апреля анонсировал досрочный ввод в эксплуатацию Торгового центра на месте бывшего Червенского рынка, на пересечении Маяковского и Аранской.


По данным телеканала, новый объект недвижимости может быть сдан раньше срока — строители работают со значительным опережением, пишет officelife.media. Поэтому запланированная дата ввода в эксплуатацию — октябрь 2024 года может стать ближе.

Торговый центр будет иметь площадь около 75 тыс кв м строится. Четыре этажа многофукционального комплекса отведут под детские магазины, развлекательный центр, кинотеатр и спортзал.

Торгово-развлекательный центр может решить насущный вопрос с парковками в микрорайоне. В рамках инвестпроекта запланировано строительство паркинага на 800 мест.

Ранее сообщалось, контракт на строительство торгового центра на месте старого Червенского рынка заключила польская Trasko Inwest с инвестиционной компанией Silver Capital. Стоимость контракта — €49 млн, финансируют строительство польские банки.
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