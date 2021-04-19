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Белорусам, которые планируют лететь из Минска в Москву, нужно будет установить заранее специальное приложение

Тем же, кто едет на поезде, приложение «Путешествую без COVID-19» устанавливать не нужно.

Фото: скриншот с приложения

Белорусам, которые планируют лететь из Минска в Москву, нужно будет установить заранее специальное мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», пишет kp.by. В него необходимо будет загрузить результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, чтобы затем представить его в виде QR-кода.

По данным Роспотребнадзора, 15 апреля 2021 года в силу вступило постановление главного государственного врача России №12. В документе говорится о том, что граждане Армении, Кыргызстана и Беларуси, которые прибыли в Россию через воздушные пункты пропуска, должны подтвердить отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус при помощи специального мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Приложение для скачивания доступно в App Store и Google Play. Его необходимо скачать до поездки. После этого, как уточнили в Роспотребнадзоре, человек сдает в своей стране ПЦР-тест на COVID-19 и загружает отрицательный результат (именно таким он должен быть – Прим.) в приложение. По прилету в самолете пассажирам раздают анкеты для заполнения и тогда же проверяют QR-код.

- Так в разы проще и быстрее. В перспективе данное приложение «Путешествую без COVID-19» будет общим для стран ЕврАзЭС, но пока у нас из партнеров Беларусь, Армения и Кыргызстан. Граждане этих стран уже въезжают с данным приложением, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

И добавили, что, если же у человека нет сенсорного телефона, то ему нужно при себе иметь справку с QR-кодом.

Тем же, кто едет из Минска в Москву на поезде, устанавливать данное приложение пока не нужно. Но при себе необходимо иметь результат отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть не старше трех суток.
Источник: Инна Корсак
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