Фото Сергея Серебро





Изначально власти предложили обсудить свою идею, назвать улицы в новостройках в именами Богомазова, газеты «Витьбичи» и Михельсона. «Не совсем понятно, почему названия улиц в честь советского военного, газеты горисполкома и советского чиновника должны украшать табличками новые дома в новом микрорайоне с таким благозвучным названием», — пишут авторы петиции с альтернативным предложением.





В свою очередь они предлагают назвать новые улицы в честь всемирно известных витеблян, пишет ННВ, уроженцев Витебщины или людей, неразрывно связанных с нашим городом. В петиции предлагаются сразу три категории знаменитостей:





- художники — Эль Лисицкий, Казимир Малевич, Юдель Пэн;





- писатели — Василь Быков, Лазарь Лагин, Михась Лыньков;





- учёные — Жорес Алфёров, Алексей Сапунов, Иван Соллертинский.





Петицию собираются направить в отдел архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома. На момент публикации под ней уже подписались ровно 200 человек, подписи будут собирать еще 11 дней.