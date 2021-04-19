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Василь Быков, Юдель Пэн и Жорес Алферов — улицы нового района в Витебске предлагают назвать в честь всемирно известных земляков

Жители Витебска создали петицию, в которой предлагают городским властям назвать улицы в строящемся микрорайоне Черемушки в честь всемирно известных земляков.

Фото Сергея Серебро

Изначально власти предложили обсудить свою идею, назвать улицы в новостройках в именами Богомазова, газеты «Витьбичи» и Михельсона. «Не совсем понятно, почему названия улиц в честь советского военного, газеты горисполкома и советского чиновника должны украшать табличками новые дома в новом микрорайоне с таким благозвучным названием», — пишут авторы петиции с альтернативным предложением.

В свою очередь они предлагают назвать новые улицы в честь всемирно известных витеблян, пишет ННВ, уроженцев Витебщины или людей, неразрывно связанных с нашим городом. В петиции предлагаются сразу три категории знаменитостей:

- художники — Эль Лисицкий, Казимир Малевич, Юдель Пэн;

- писатели — Василь Быков, Лазарь Лагин, Михась Лыньков;

- учёные — Жорес Алфёров, Алексей Сапунов, Иван Соллертинский.

Петицию собираются направить в отдел архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома. На момент публикации под ней уже подписались ровно 200 человек, подписи будут собирать еще 11 дней.
Источник: Сяржук Серабро
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