



Эпопея с подъемником, который был установлен в подземном переходе через улицу Гагарина в Борисове год назад, похоже, продолжается, пишет ex-press.by.









Недавно в переходе появилось объявление с графиком работы «подъемника для инвалидов» (именно так!), согласно которому пользоваться подъемником можно только в будние дни исключительно в рабочее время, исключая при этом обеденный перерыв.









Слово «инвалид» в переводе с латинского языка означает не имеющий ценности, непригодный. Именно поэтому в цивилизованном мире ныне принято использовать иные определения — человек с ограниченными возможностями или с ограничениями.





График составил начальник участка благоустройства цеха Зелено-паркового хозяйства и ритуального обслуживания Роман Плискин УП «Жилье», а утвержден заместителем директора предприятия Ларисой Жук.





Но и это еще не все. В инструкции, которая озаглавлена не столь оскорбительно, как свежее объявление (в ней речь идет о «маломобильных группах населения»), содержится, в частности, запрет на перемещение на платформе лиц в лежачем положении и с нарушениями интеллекта.









Чтобы это значило?





Неужели мать с ребенком, лежащим в детской коляске, вообще не имеет права пользоваться подъемником? И что тогда понимается под нарушением интеллекта? Насколько интеллектуальны авторы запрета на перемещение лиц в лежащем положении?





Известный российский психиатр, автор ряда фундаментальных трудов по психиатрии, профессор Виталий Жмуров пишет: «Операциональных определений интеллекта на сегодня нет. По этому поводу остроумно сказано «Всякий умный человек знает, что такое интеллект. Это то, чего нет у других».









Каким критерием интеллекта пользуются в УП «Жилье», не понятно.





Ни в графике, ни в инструкции ничего не сказано о ситуации, когда человек с физическими ограничениями войдет в лифт в подземном переходе в будний день за несколько минут до окончания рабочего времени. Останется ли он ночевать в подъемнике или дождется приезда аварийной бригады в случае остановки подъемника?





Подъемники в подземном переходе отнюдь не ноу-хау Борисова, уже десятилетиями ими пользуются во многих странах мира, причем отнюдь не только «инвалиды», но и все обычные люди. Не только старики, матери с детьми в колясках, но и те, кто перенес недавно болезнь или просто устал.





Но только в городе, объявленном культурной столицей Беларуси, вывешены графики работы подъемника «для инвалидов».





Если это не дискриминация, то, что это?





Фото Валентины Викторовой