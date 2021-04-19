Политзаключенных в колониях начали обозначать бирками других цветов

Тюрьма / Еврорадио





На одежду узников вешают бирки цветов, отличающихся от цветов остальных осужденных. Таким образом, и сотрудники колонии, и остальные заключенные видят, что перед ними "примечательный" человек, передает Еврордио. По сведениям журналистов, в одном случае цвет шрифта был другим, во втором — бирка была красного цвета (у обычных заключенных она белая).





комментарии TUT.by отец одного из осужденных рассказал: "Знаем, что у него как у "политического" на фуфайке фамилия выбита другим цветом — это чтобы и заключенные, и сотрудники колонии видели, что человек "особенный". Знаем, что начальство его вызывало, прессовали, идеологически обрабатывали".





Правозащитники "Весны" говорят, что в 2016 году с такой же проблемой столкнулся тогдашний политзаключенный Михаил Жемчужный. Ему повесили бирку красного цвета как "склонному к экстремизму". Мужчина был обязан дополнительно дважды в день проходить проверки.





Во время активной борьбы с распространением наркотиков на людей, осужденных по таким статьям, в колониях вешали бирки зеленого цвета и помещали их в отдельные отряды.





Родственники осужденных подали жалобу в ООН, которая признала такой подход дискриминацией. Тогда администрация колоний выдала всем узникам одинаковые бирки — белого цвета.