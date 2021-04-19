+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Политзаключенных в колониях начали обозначать бирками других цветов

В колониях политзаключенных стали обозначать отдельным цветом. Об этом "Нашей Ниве" сообщили родственники осужденных, отбывающих сроки в Могилевской области.

Тюрьма / Еврорадио

На одежду узников вешают бирки цветов, отличающихся от цветов остальных осужденных. Таким образом, и сотрудники колонии, и остальные заключенные видят, что перед ними "примечательный" человек, передает Еврордио. По сведениям журналистов, в одном случае цвет шрифта был другим, во втором — бирка была красного цвета (у обычных заключенных она белая).

В комментарии TUT.by отец одного из осужденных рассказал: "Знаем, что у него как у "политического" на фуфайке фамилия выбита другим цветом — это чтобы и заключенные, и сотрудники колонии видели, что человек "особенный". Знаем, что начальство его вызывало, прессовали, идеологически обрабатывали".

Правозащитники "Весны" говорят, что в 2016 году с такой же проблемой столкнулся тогдашний политзаключенный Михаил Жемчужный. Ему повесили бирку красного цвета как "склонному к экстремизму". Мужчина был обязан дополнительно дважды в день проходить проверки.

Во время активной борьбы с распространением наркотиков на людей, осужденных по таким статьям, в колониях вешали бирки зеленого цвета и помещали их в отдельные отряды. 

Родственники осужденных подали жалобу в ООН, которая признала такой подход дискриминацией. Тогда администрация колоний выдала всем узникам одинаковые бирки — белого цвета.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]