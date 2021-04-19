"Польскую школу" в Бресте ликвидирует по решению суда
С иском о ликвидации "Польской школы" в суд обратился прокурор после того, как там было проведено мероприятие, посвященное "Дню проклятых солдат" с участием польского консула.
Экономический суд Брестской области принял решение по ликвидации ООО "Польская школа" в Бресте, сообщили в Верховном суде, пишет Sputnik.
В конце февраля в школе прошло мероприятие, посвященное "Дню проклятых солдат" с участием польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка. Мероприятие спровоцировало дипломатический скандал между Минском и Варшавой, а обстоятельства его проведения выясняли прокуроры. В середине марта прокуратура Бреста направила в экономический суд области иск о ликвидации ООО "Польская школа".
"Девятнадцатого апреля экономическим судом Брестской области рассмотрено дело по исковому заявлению прокурора города Бреста, поданное в целях защиты государственных и общественных интересов администрации Ленинского района города Бреста, к ООО "Польская школа" о ликвидации", – сообщили Sputnik в Верховном суде.
Суд принял решение ликвидировать структуру и обязал завершить этот процесс до 19 июля.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано не позднее 15 дней с момента принятия.
18:08 19/04/2021
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