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"Как же это круто - видеть в отражении человека, а не балаклаву"

Живые и свободные люди идут не в ногу и туда, куда хотят.

"Как же это круто - видеть в отражении человека, а не балаклаву"
Антон Кашликов, журналист, медиаменеджер, издатель 34mag -  о событиях, которые изменили нас в 2020 году, и символах, которые стали важной частью нашей жизни.

"Что мы делали прошлым летом и осенью? Мы гуляли.

Мы проходили десятки километров в день по широким проспектам и узким улицам, пересеченной местности и открытым пространствам. Нам светило солнце, иногда лил дождь, для нас звучал барабан, нам показывали сердечки, «виктории» и поднятые кулаки. Мы выходили гулять потому, что мы так хотели.

Живые и свободные люди идут не в ногу и туда, куда хотят. Им не нужны запевалы и предводители. Они поют, потому что у них есть голоса. И в 2020-м эти голоса начали наконец звучать.

Оказалось, что уходящая натура не любит, когда мы гуляем. Ее корежит от наших голосов и песен. Как вампиры из фильмов начинают загораться на солнечном свету, так и местных упырей начинает разрывать от улыбок, маршей и барабанов.

Им нужно, чтобы мы грустили и боялись. Чтобы тихо, послушно, по заданному маршруту.

Этих морально устаревших ребят бесят прогулки. Сколько раз звучало потом на разных судилищах над случайно схваченными на улицах людьми: а нечего было гулять, надо было дома сидеть.

Они стараются сделать из наших собственных квартир и домов казармы и бараки. И форточки не открывать. Затхлость – их стихия.

После любого соприкосновения с их кабинетиками и постановлениями, с их протоколами и информационными сообщениями хочется умыться и проветриться. 

Это желание естественно. Так пахнет и так выглядит неживое. 

Запомните, дети: мы наблюдаем уникальное явление – конец эпохи. А все потому, дети, что они не любили гулять и запрещали другим.

Когда гуляешь, мозги проветриваются, а кровь наполняется кислородом. О пользе регулярных прогулок рассказывают врачи и диетологи. Психологи тоже советуют чаще бывать на свежем воздухе.

Когда гуляешь с друзьями, чувствуешь, что все по плечу. Если бы Дудь спросил меня, в чем сила, я бы ответил: вот в этом. В прогулке и единении. Я знаю, я видел, я чувствовал.

Когда гуляешь вместе с десятками тысяч единомышленников, начинаешь верить в то, что самое сокровенное, самое сложное и невообразимое – возможно. И обязательно случится.

Беларусь – не тюрьма и не концлагерь, как бы ни хотелось убогим нас в этом убедить.

Беларусь – зямля волатаў‎. Думаете, они все в прошлом? Посмотрите на Николая Статкевича и Машу Колесникову, на Павла Северинца и Сергея Тихановского. На Виктора Бабарико и Эдуарда Бабарико. Посмотрите на Катерину Борисевич или Катерину Андрееву. Посмотрите на всех тех, на ком сейчас держится наша страна и наша вера.

Посмотрите на тех, с кем вы гуляли по родным улицам. Посмотрите в зеркало на себя. Как же это круто – самому себе смотреть в глаза без стыда. Видеть в отражении человека, а не балаклаву.

10 тысяч шагов в день – советуют нам эксперты на сайтах про здоровье.

Не оставайся в комнате, не совершай ошибку. Какая весна на дворе!"
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