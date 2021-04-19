+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

За "повешенных" кукол троих могилевчан приговорили к реальным срокам

Могилевчан Ольгу Климкову, Сергея Скока и Максима Сергеенко признали виновными в злостном хулиганстве и оскорблении Лукашенко.

Судья суда Круглянского района Дмитрий Сосновский дал Климковой и Скоку по 3,5 года, Сергеенко — 3 года колонии общего режима, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». 


Могилевчан обвиняли в том, что они изготовили шесть ростовых кукол «с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц», разместили их на путепроводах, сфотографировали и распространили снимки в Сети. Суд был закрытым.

Приговор вынесли сегодня, 19 апреля. Ольга Климкова и Сергей Скок были под стражей с ноября 2020 года, на Максима Сергеенко надели наручники в зале суда после оглашения приговора.

Напомним, в ноябре МВД сообщило о задержании четверых могилевчан в возрасте от 33 до 39 лет (затем стало известно, что задержанных по этому делу всего восемь). Они сделали шесть ростовых кукол-«чиновников» и повесили эти манекены в петли на путепроводах возле деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района.

— По словам мужчины, который изготавливал куклы из соломы и одежды, акция была не единичной. Ранее в лесу компания фотографировалась, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих, — сообщало МВД.

«Дело кукол» начали рассматривать 31 марта. Почему в суде Круглянского района, несмотря на то, что все обвиняемые — могилевчане, неизвестно, пишет tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]