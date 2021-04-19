Судья суда Круглянского района Дмитрий Сосновский дал Климковой и Скоку по 3,5 года, Сергеенко — 3 года колонии общего режима, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».









Могилевчан обвиняли в том, что они изготовили шесть ростовых кукол «с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц», разместили их на путепроводах, сфотографировали и распространили снимки в Сети. Суд был закрытым.





Приговор вынесли сегодня, 19 апреля. Ольга Климкова и Сергей Скок были под стражей с ноября 2020 года, на Максима Сергеенко надели наручники в зале суда после оглашения приговора.





Напомним, в ноябре МВД сообщило о задержании четверых могилевчан в возрасте от 33 до 39 лет (затем стало известно, что задержанных по этому делу всего восемь). Они сделали шесть ростовых кукол-«чиновников» и повесили эти манекены в петли на путепроводах возле деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района.





— По словам мужчины, который изготавливал куклы из соломы и одежды, акция была не единичной. Ранее в лесу компания фотографировалась, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих, — сообщало МВД.





«Дело кукол» начали рассматривать 31 марта. Почему в суде Круглянского района, несмотря на то, что все обвиняемые — могилевчане, неизвестно, пишет tut.by



