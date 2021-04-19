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Еще один телеграм-канал признан "экстремистским"

Гродненская прокуратура проанализировала размещенные в телеграм-канале «Гродно 97%» сообщения.

В итоге, сказано в комментарии ведомства, информационная продукция паблика с логотипом «Гродно 97%» признана по решению суда экстремистскими материалами.

В прокуратуре рассказали, что в сообщениях телеграм-канала обнаружили призывы к экстремистской деятельности. В том числе к блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам. 

В сообщениях паблика нашли и призывы к актам вандализма, хулиганским действиям, а также насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел. Представители ведомства подчеркивают, что администрация канала не принимала мер по предотвращению этих публикаций.

В итоге на основании требований Закона «О противодействии экстремизму» прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление, в котором попросил признать информационную продукцию телеграм-канала с логотипом «Гродно 97%» экстремистскими материалами.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения», — сообщили в ведомстве.
К
опию решения суда уже направили в Министерство информации «для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси».
Источник: officelife
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