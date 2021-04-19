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Более 5 миллионов: на прошлой неделе - рекордное количество случаев заражения коронавирусом в мире

Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Индии и Бразилии

Прошедшая неделя стала рекордной по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за минувшие семь дней в мире зафиксировали 5,2 миллионов случаев инфицирования.

При этом вспышки заболевания возникают в странах, которые хуже всего подготовлены к борьбе с пандемией.

Наибольший прирост заболевших фиксируют в Индии и Бразилии.

Смертность среди пациентов с коронавирусом в мире также набирает обороты. За последнюю неделю умерли 82 тысяч человек, то есть в среднем в мире умирает около 12 тысяч человек в день.

В середине марта этот показатель составлял 60 тысяч в неделю, или 8,6 тысяч в день.

Общее число смертей в мире с начала пандемии превысило три миллиона.
Источник: nv.ua
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