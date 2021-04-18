В 2020 году Минске заражалось и умирало больше людей, чем Минздрав сообщал про всю страну — это показали данные минских загсов и учреждений здравоохранения, доступ к которым получила « Медиазона ».





Из них же следует, что за прошлый год в Минске умерло на пять тысяч больше людей, чем обычно — смертность выросла на 29%. А основной жертвой эпидемии стали пожилые (81% умерших — люди старше 60 лет).





Первой жертвой эпидемии коронавируса в Беларуси официально считается 75-летний актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич — он скончался 31 марта 2020 года в Витебске. В течение всего 2020-го от COVID-19 в стране умерли 1 433 человек — это официальные данные Минздрава.





Это утверждение и раньше многими экспертами ставилось под сомнение после очередной утечки локальной статистики, а сейчас полученные «Медиазоной» данные о смертности в Минске показывают, что только в столице от коронавируса умирало больше людей, чем официально по всей Беларуси.





Какие данные получило издание

Использованные в этой публикации материалы получены от трех разных источников. Один источник передал «Медиазоне» таблицу с данными минских загсов о смертности в 2020 году — в ней содержится в том числе информация об имени скончавшегося, датах его рождения и смерти и номере записи акта с регистрацией смерти.





Некоторые смерти в таблице дублировались, еще часть людей скончалась в конце 2019 года — эти строки мы удалили. Мы проверили случайным образом выбранные смерти — смотрели публикации в СМИ и соцсетях, связывались с родственниками и друзьями. Во всех случаях данные совпали.





Информация о смертях в ноябре и декабре 2020-го в этой таблице совпадает с данным о смертности, полученными из отдела загс главного управления юстиции Мингорисполкома (их передал редакции другой источник). В этих таблицах, озаглавленных как «Отчет в медстатистику», содержатся более подробные сведения об умерших в Минске с 5 ноября по 30 декабря — среди прочего, там указана причина смерти (в том числе и коронавирус).









Третий архив, полученный от еще одного источника, содержит экстренные извещения о случаях COVID-19, выявленных во всех медучреждениях Минска с начала июня по конец ноября. Там указаны заболевшие пациенты, даты их регистрации в Центре гигиены и эпидемиологии и многое другое.





Врач городской клинической больницы подтвердил, что данные в базе его учреждения совпадают с информацией в нашем архиве. Также мы связались со случайно выбранными людьми из списка — они подтвердили корректность данных о времени и месте регистрации у них коронавируса.





Информация во всех таблицах — это те цифры, которые точно есть в распоряжении беларуских чиновников. Они позволяют не только делать выводы о том, как в прошлом году протекала эпидемия коронавируса в Беларуси, но и о том, насколько соотносятся с реальностью официальные сообщения Минздрава.





В Минске каждый день регистрировали больше случаев коронавируса, чем официально по стране

Опрошенные «Медиазоной» врачи объяснили, что каждое учреждение, в котором выявили пациента с инфекционным заболеванием — а это не только коронавирус — ежедневно отправляет в районный центр эпидемиологии и гигиены экстренное извещение. Оттуда информация отправляется в Минский городской центр.





Основанием для диагноза COVID-19 может стать не только положительный ПЦР-тест, но и компьютерная томография, а также наличие антител в организме, говорят медики. То есть часть случаев коронавируса зарегистрировали «задним числом» у пациентов, которые к тому моменту уже выздоровели.





Данные о новых случаях коронавируса Минздрав ежедневно публикует в своем телеграм-канале — и если сравнить эти цифры с полученными от источника данными о выявленных случаях заражения, окажется, что в реальности в Минске каждый день регистрировали больше зараженных, чем в целом по стране по официальной версии властей.





Минздрав утверждает, что с 5 июля по 29 ноября во всей стране — включая и Минск — зарегистрировали 88 753 пациентов с коронавирусом. Тогда как в экстренных извещениях только по Минску за тот же период сообщается как минимум о 101 966 заболевших.





При этом в наших данных не хватает шести суток из этого периода. Исходя из цифр по соседним датам, можно предположить, что за эти дни выявили еще около 4 тысяч случаев COVID-19.





Цифры на графике сглажены при помощи центрированного скользящего среднего — это значит, что каждая конкретная точка отображает среднее значение за семь дней (текущий, три предыдущих и три последующих). Это сделано для того, чтобы сгладить изображение, так как на выходных учет заболевших практически нулевой, из-за чего график проседает, а в начале недели появляются пики — туда заносят заболевших за прошедшие дни.





Также значения представлены в пересчете на 100 тысяч населения Минска и Беларуси соответственно, чтобы наглядно показать разницу между официальными сообщениями и внутренними данными чиновников. Население столицы составляет 2 млн человек, всей страны — 9,35 млн.





Судя по этой статистике, заражения пошли на спад только в середине июня, после 16 числа их число стало ниже тысячи в день. При этом Минздрав за весну и лето ни разу не сообщал о более чем тысяче новых заражений по всей стране.





Вторая волна пандемии, судя по нашим данным, началась в сентябре, уже к середине октября только в Минске медики ежедневно регистрировали больше тысячи случаев, а через месяц — больше двух тысяч. Минздрав никогда не признавал такое высокое число заражений: по версии ведомства, больше всего новых случаев выявили 11 декабря — 1 975 человек по всей Беларуси.





В ноябре и декабре в Минске каждый день умирало больше людей, чем официально во всей Беларуси

Полученные из отдела загс главного управления юстиции Мингорисполкома данные содержат информацию о зарегистрированных в столице смертях с 5 ноября по 29 декабря 2020 года. Для каждого человека там указана и причина смерти по кодировке МКБ-10, а также установившая эту причину организация.





За эти два месяца коронавирус указан как причина смерти в 700 случаях. Умершие от него составили 15% от всех смертей за это время.





Минздрав не публикует данных о коронавирусных смертях в Минске — только по всей стране. Из публикаций в телеграм-канале ведомства следует, что по всей Беларуси за этот период от COVID-19 умерли только 415 человек — то есть даже меньше, чем официально зарегистрировали за то же время минские загсы.





В декабре, следует из данных загсов, в Минске ежедневно регистрировали около 15 человек с коронавирусом в качестве причины смерти. Минздрав же в это время говорил о 8-9 смертях в день по всей стране.





Как и график зарегистрированных случаев коронавируса, этот график также сглажен при помощи центрированного скользящего среднего. В 2020 году рекорд по количеству смертей от коронавируса, судя по нашим данным, пришелся на 17 декабря — 27 человек. По сообщениям Минздрава же, в тот день погибших по всей стране было всего девять.





Погибших может быть еще больше — ковид далеко не всегда указывают как причину смерти

Систему регистрации смертей «Медиазоне» анонимно объяснил сотрудник одного из патологоанатомических бюро Беларуси:





«Допустим, человек умирает в больнице. В таком случае врач выставляет заключительный диагноз, где указывается основное, фоновое и сопутствующее заболевания, а также осложнения».





Все болезни кодируются по МКБ-10. Врачи сообщают родственникам о смерти больного, а тело умершего транспортируют в патологоанатомическое бюро.





Там производится вскрытие — если решение о его необходимости приняла администрация учреждения, в котором человек лечился и умер.





После вскрытия выставляется патологоанатомический диагноз, который и будет записан в справку о смерти. Если вскрытие не проводится, то лечащий врач выставляет заключительный диагноз и выдает справку о смерти.





После этого родственникам умершего передают врачебное свидетельство о смерти, с которым они идут в районный загс, где эту смерть официально регистрируют.





Из районов города все данные передаются в отдел загс главного управления юстиции Мингорисполкома, где и формируется статистика смертности в столице — именно эти данные и получила от источника «Медиазона».





Если человек умер дома, вызываются милиция и участковый терапевт. Милиция проверяет, что насильственных повреждений нет, и уезжает. Участковый терапевт смотрит карточку из поликлиники: если умерший недавно посещал врача и имел болезнь, которая потенциально могла привести к смерти, то ее указывают причиной смерти. В спорных случаях тело отправляют на судебно-медицинскую экспертизу.





Когда коронавирус необходимо указывать причиной смерти, Минздрав разъяснил в приказе от 2 апреля 2020 года. В нем указано, что заболевание, вызванное COVID-19 (например, вирусная пневмония), ставится в патологоанатомическом диагнозе как основное «при наличии тяжелой интерстициальной вирусной пневмонии с характерными морфологическими признаками».





Если же у скончавшегося были другие тяжелые заболевания, которые получили осложнения из-за коронавируса, то COVID-19 может быть составной частью комбинированного основного заболевания — и в этом случае, указано в приказе, именно коронавирус должен кодироваться во врачебном свидетельстве о смерти как основное заболевание.









По словам того же патологоанатома, в данные загсов попадает основное заболевание, и в обоих случаях из приказа Минздрава именно COVID-19 будет указан как причина смерти. Соответственно, в данных Медиазоны о смертности за ноябрь-декабрь 700 умерших — это только те, кому коронавирус указали основным заболеванием.





Собеседник отмечает, что если бы все медики следовали этому приказу Минздрава, «у нас была бы самая честная статистика в мире».





Фальсификации, на его взгляд, происходят по устным распоряжениям руководства учреждений здравоохранения и «формируются снизу».





По его словам, чтобы «не портить статистику», патологоанатом может просто указать коронавирус в другом пункте свидетельства. Если кроме COVID-19 у человека было другое тяжелое заболевание, эксперт просто может указать ковид как второе основное заболевание (а в статистику попадает только указанное первым).





Среди таких заболеваний, за которым в статистике часто скрыт коронавирус, врач называет болезни сердца — это, например, атеросклеротический или постинфарктный кардиосклероз, а также артериальная гипертензия.





«За атеросклерозом очень хорошо скрывать все что угодно, потому что большинство умирающих от коронавируса старше 50 лет. К 50 годам у каждого третьего будут какие-то проявления атеросклероза», — говорит собеседник.





Поэтому за такой причиной смерти скрывается множество болезней, не только COVID-19, отмечает он.





От разновидностей атеросклеротической болезни сердца, по данным загсов, умерли 1 549 человек — это 32,8% скончавшихся за ноябрь-декабрь. Трудно сказать, сколько из этих смертей может быть связано с коронавирусом, отмечает сотрудник патологоанатомического бюро, потому что «в эту рубрику попадает достаточно большой процент спорных случаев, когда трудно установить точную причину смерти».





По его словам, старость как причину смерти (если не проводилось вскрытие) могут указать, если человек был старше 85 лет. Таких случаев за ноябрь-декабрь, по данным минских загсов, было 123, причем 29 умерших были немного моложе этого возраста.





Без положительного теста на коронавирус его никогда не укажут причиной смерти, добавляет собеседник, «даже если на вскрытии патологоанатому все будет очевидно». Посмертный мазок же взять иногда не получается из-за задержек с получением результатов, особенно в районах.





В Минске за 2020 год умерло на 29% больше людей, чем в среднем за пять лет

В условиях, когда статистика заражений и смертей от коронавируса ненадежна, оценить масштабы эпидемии помогают данные об избыточной смертности — это число, которое показывает, насколько больше людей умерло за год, чем в среднем за последние пять лет.





Обычно число умерших в Минске каждый квартал публикует Белстат, среднее число за 2014-2019 год — около 17,4 тысяч смертей в год.





Из полученных «Медиазоной» данных загсов следует, что в 2020 году в Минске умерло 22 454 человека — на 5 тысяч больше, чем обычно. То есть за год эпидемии смертность выросла на 29% — почти на треть.





Из поквартальных данных видно, что своего пика эпидемия COVID-19 достигла во время второй волны осенью — рост смертности в четвертом квартале составил больше 59%.





Главные жертвы эпидемии — люди старше 60 лет

81% умерших в Минске за 2020 год — люди в возрасте 60 лет и старше. Самый большой рост смертности произошел в группе от 70 лет и старше — вместо обычных 10 тысяч в Минске зарегистрировали 13,4 тысячи умерших. Рост смертности — 27,7%.





В ноябре-декабре, в разгар второй волны эпидемии ковида, доля людей старше 70 лет среди умерших от коронавируса составила 56,3% (если сложить их с умершими в диапазоне от 60 до 69 лет, получаются 81,6% смертей от COVID-19).





Средняя продолжительность жизни в Беларуси составляет 78 лет у женщин и всего 64 года — у мужчин. Во всех возрастных группах мужчины умирают в 2-3 раза чаще, исключение составляют тут только люди старше 70 — здесь женщин намного больше.





Более полную картину избыточной смертности во всей Беларуси, а не только в Минске, могли дать данные Белстата — но ведомство уже несколько раз без объяснения причин переносило дату публикации этой статистики за 2020 год: сначала речь шла о начале апреля, потом ведомство планировал обнародовать данные 16 апреля, следующая дата назначена на 17 мая...





Но уже сейчас доступные журналистам данные о смертях в Минске позволяют говорить о том, что Беларусь столкнулась с небывалым ростом смертности, а официальные цифры Минздрава не отражают действительности и опровергаются документами из загсов и учреждений здравоохранения.





#1#