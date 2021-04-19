+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Двое погибли в аварии с Tesla - за рулём никого не было

Два пассажира погибли в новом ДТП с участием Tesla в Техасе. Водительское кресло на момент случившегося оказалось пустым, пишет dev.by со ссылкой на The Verge.

Авария произошла у населённого пункта Спринг недалеко от Хьюстона в субботу вечером. Сейчас проводится расследование причин инцидента.

По предварительным сообщениям, Model S 2019 года выпуска, мчась на высокой скорости, не сумела войти в поворот, вылетела в кювет и врезалась в дерево. Два человека находились на переднем пассажирском и на заднем сидении. Установлено, что жертвам было 59 и 69 лет. Был ли при включен во время столкновения автопилот, точно не известно.

Спасатели тушили электрокар более 4 часов — на это понадобилось почти 114 кубометров воды, потому что батарея постоянно воспламенялась заново. Власти пытались связаться с Tesla, чтобы посоветоваться, как справиться с огнём, но вышла ли компания на контакт, не ясно.



Как отмечает издание, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США расследует минимум 23 аварии, связанные с автопилотом Tesla, однако это первое ДТП с летальным исходом, в котором за рулём не было водителя.

Разработчики системы предупреждают покупателей, что она не является полностью беспилотной и требует внимания человека. Машина следит за тем, что при работе автопилота руки водителя лежат на руле, один-единственным способом: в него интегрированы сенсоры, которые мониторят давление и приложенное усилие. 

Однако при желании такую технологию не составляет труда обмануть. Для повышения безопасности инженеры Tesla предлагали оснастить автомобили айтрекерами и встроить дополнительные датчики в руль, но Илон Маск отмахнулся от этой идеи, назвав её неэффективной.

В воскресенье гендиректор Tesla выложил в Twitter отчёт компании о частотности происшествий за первый квартал. Согласно документу, электромобили Tesla с активированным автопилотом попадают в аварии примерно в 10 раз реже, чем в среднем по статистике NHTSA.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]