Трагедия: мать на машине переехала двухлетнего сына
Трагедия произошла вечером 13 апреля в одном из агрогородков Браславского района.
Мать переехала на машине своего двухлетнего сына: он оказался под колесами, когда женщина выезжала задним ходом со двора, сообщает «Браслаўская звязда».
Женщина на Volkswagen Passat выезжала задним ходом со двора частного дома. Сзади машины находил её двухлетний ребёнок. Мать не заметила сына и переехала его.
Малыш погиб.
10:49 19/04/2021
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