Трагедия: мать на машине переехала двухлетнего сына

Мать переехала на машине своего двухлетнего сына: он оказался под колесами, когда женщина выезжала задним ходом со двора, сообщает « Браслаўская звязда ».





Женщина на Volkswagen Passat выезжала задним ходом со двора частного дома. Сзади машины находил её двухлетний ребёнок. Мать не заметила сына и переехала его.





Малыш погиб.