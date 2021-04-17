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Детсадовцам приготовиться! В Кореличах повестка из СК пришла 8-летней девочке

В городском поселке Кореличи Следственный комитет прислал повестку Пекарской Анне Романовне. Так зовут дочь Романа Пекарского. Ей 8 лет. Роман разместил фото повестки в Facebook.
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— Я грамадзянін Беларусі, але з 2007 году жыву за мяжою. Дачка нарадзілася ў 2012 годзе, яна грамадзянка іншай краіны, але ў Беларусі мае пасведчанне на часовае пражыванне. Зарэгістраваная яна там, дзе і я, у Карэлічах, — рассказал Роман Hrodna.life.

За комментарии в Telegram на Романа возбудили уголовное дело, рассказал Hrodna.life Роман. По какой статье, никому пока не сказали.

 — Вось усіх, хто зарэгістраваны па гэтай адрэсе, і вызываюць на допыт. Павестку прыслалі і майму бацьку, інваліду першай групы. Мая мама ўчора (14 апреля — Hrodna.life) хадзіла да іх у СК. Пыталіся пра мяне і сказалі, што прыйдуць з ператрусам. Хоць я ў РБ і не жыву даўно і ўсе пра гэта ведаюць.

Дочь Романа постоянно живет в другой стране. В Кореличах она была лишь несколько раз. Повестку 8-летней девочке Роман оценивает как «непрофессиональную работу сотрудников». Жаловаться на действия сотрудников в Беларуси он не видит смысла.

В пресс-службе СК получить комментарий Hrodna.life не удалось.

Согласно ст. 27 УК уголовная ответственность в Беларуси наступает с 16 лет — практически за все совершённые преступления. За некоторые преступления можно привлечь с 14 лет — например, убийство, разбой, хулиганство. В других случаях ответственность за ребенка будут нести родители.
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