В марте руководитель Беларуси вместе с сыновьями принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии. Там его встречали люди с флагами «Патриоты Беларуси». Это самая молодая зарегистрированная общественная организация страны.





UDF рассказывает , как она возникла и завоевала благосклонность Лукашенко.

«Патриоты Беларуси» выросли из провластных автопробегов

После фальсификации результатов президентских выборов и насилия на улицах белорусских городов белорусское общество восстало против Александра Лукашенко.





В ответ власти попытались организовать акции в свою защиту, но по массовости они и рядом не стояли с протестными маршами. Вместе с тем нашлись люди, которые решили проводить автопробеги «За единую Беларусь».





Их организаторами стали предприниматели: владелец сети бесконтактных автомоек и бывший зампредседателя Федерации шахмат Николай Зарубицкий, индивидуальный предприниматель Сергей Рачковский и глава Федерации ездового спорта Анна Харута, которую также представляют предпринимателем. Последние двое были давно знакомы.





Рачковский, Харута, Зарубицкий





На этих автопробегах были замечены люди из ближайшего окружения Лукашенко – Дмитрий Басков, Наталья Эйсмонт и Михаил Захаров. Каким образом они связаны с организаторами автопробегов точно неизвестно, но можно допустить, что их знакомство состоялось благодаря спортивным интересам.





После Басков, Эйсмонт и Шакута попали в скандал, связанный со смертью Романа Бондаренко, но имена организаторов автопробегов там не упоминались.

Позиционируют себя как инициативу снизу

После президентских выборов организации, на которые много лет делал ставку Лукашенко, продемонстрировали удивительную аморфность. Даже с помощью админресурса ни БРСМ, ни «Беларусь Русь», ни другие не смогли организовать яркие акции.





Поэтому организаторов автопробегов, проявивших инициативу, вознаградили: в декабре «Патриоты Беларуси» были официально зарегистрированы. Председатель Сергей Рачковский заявляет:





«Давно назрела идея создания общественного объединения снизу, чтобы представлять напрямую интересы низов общества – именно не властных структур, а простого народа».





Судя по всему, костяк «Патриотов Беларуси» действительно искренне поддерживают Лукашенко. Кто входит в организацию? В госСМИ давали слово пенсионерке, айтишнице, командиру одного из взводов в Центре повышения квалификации МВД, агенту по операциям с недвижимостью, специалисту по тендерным закупкам.

Можно допустить, что в перспективе «Патриоты» способны стать для власти более важными, чем даже БРСМ и «Белая Русь».

В организацию заманивают бонусами и «социальным лифтом»

И все же у «инициативы снизу», по всей видимости есть проблемы с набором людей. После награждения в виде регистрации руководители «Патриотов Беларуси» занялись поиском новых членов.

В телеграм-канале «Патриотов» пишут:





«Друзья, многие спрашивают, а что даёт членство в общественном объединении? В широком смысле это возможности напрямую участвовать в жизни общества, реализации и продвижения своих инициатив, чувство локтя и настоящего коллектива, реальное общение с единомышленниками и пресловутый «социальный лифт». Но кроме этого вас ожидают приятные сюрпризы и бонусы».

Членов организации бесплатно водили на обновленный спектакль «Павлинка» в Купаловском театре (там также присутствовали Наталья Эйсмонт и Наталья Кочанова) и на экскурсию во Дворец Независимости.





На многих мероприятиях «Патриотов» узнаваемы одни и те же лица. У организации, как и у других структур, поддерживающих уже непопулярного Лукашенко, нет привлекательной идеологии.

«Я человек, который трудился, у меня семья, все у меня хорошо. Зачем мне какие-то перемены?», – отмечал Зарубицкий.









Другая активистка говорила:

«Для нас, как говорится, батька все сделал. Мы живем в спокойной стране, у нас здесь все есть: и работа, и даже люди в деревне с работой. Все обеспечены».





Подобные высказывания в бедной стране, которая по показателям средней зарплаты намного уступает соседям, у большинства способны вызвать лишь раздражение.

Активистов «патриотов Беларуси» используют в качестве массовки для Лукашенко

Так они поддерживали криками руководителя страны на «Минской лыжне» и на хоккейных матчах по субботам на «Олимпик-арене».

Лукашенко поощряет «Патриотов»

Это не видно не только по помощи властей по развитию общественной организации. В конце ее председатель Рачковский удостоился благодарности Лукашенко, а руководство было приглашено на его новогодний прием.





Слева от Лукашенко – Харута, справа – Зарубицкий и Рачковский

Активисты «Патриотов» страдают от травли

Слова Зарубицкого:





«Я в милицию уже подал большой список всего, что мне писали. Я все зафиксировал. Заведено уголовное дело. Но это продолжается. Пишут на мой бизнес тоже… Пришли домой, измазали краской забор».





Слова активистки Светланы Абрамович:

«Когда выставляла в соцсетях фотографии с флагом государственным тоже был хейт. С некоторыми друзьями детства мы перестали общаться: было сказано столько слов, которые не забудутся. Политические моменты решатся, но, когда близкие люди переходят на личности и все агрессивно подается, с этой точки зрения было очень жаль потерять близких».





Другие активисты из автопробегов рассказывали, что их терроризируют телефонными звонками с вопросами вроде «Сколько стоит совесть?», царапают их автомобили.



